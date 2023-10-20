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金沙中國上季扭虧 EBITDA逾49億

標籤：經濟

【明報專訊】拉斯維加斯金沙（美：LVS）公布第三季度業績，當中旗下金沙中國（1928）第三季度扭虧為盈，錄得淨收入2.31億美元，EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）為6.31億美元（49.2億港元）。LVS表示，倫敦人將於11月啟動第二期投資，涉10億美元，料2025年完成，料日後倫敦人的表現可以與威尼斯人看齊。

另澳門賭收快破2000億澳門元大關，金沙亦準備好加碼投資7億美元。根據LVS給予投資者最新簡報，金沙中國預期明年進入資本開支高峰，投資8.25億美元。

倫敦人下月啟動第二期投資

金沙中國昨日的股價逆市做好，全日上升3.38%，收報21.4元。瑞銀發表報告指，金沙的EBITDA表現與市場共識水平一致。CBRE Equity Research的報告則認為，若然金沙的管理層說明澳門的復蘇進度仿效新加坡的情况，這或反映出澳門的業務表現可以超越2019年的水平。

隨着疫情後澳門重新開放旅遊，金沙稱，第三季的淨收益總額由去年第三季的2.51億美元增加至17.8億美元，並且扭虧為盈。公司更準備啟動倫敦人第二期的資本開支計劃，當中包括將喜來登酒店、康萊德酒店及凱運娛樂場翻新，同時亦會新增景點、餐飲及娛樂項目，可望於2025年農曆新年時完成項目。

金沙主席看好澳門賭收創新高

身兼LVS主席兼行政總裁及金沙主席的羅伯特‧戈德斯坦表示，對澳門賭收創300億美元甚至400億美元或更高，深信不疑，並謂達到這些水平的時間，可能早過任何人的估計。

LVS總裁兼首席營運宮Patrick Dumont在參與分析員會議時表示，若澳門的業務回復到七成，金沙便有望足夠應付固定成本開支，隨着澳門旅遊及訪客復蘇，便有望達到過往的收入及利潤率。

他又指出，現時訪客只較疫情前少兩成，但是按地域劃分，非廣東省旅客已經回復至72%，廣東省旅客已經恢復至92%水平。