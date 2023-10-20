路透：碧桂園債主籌建小組尋求談判

穆迪：若償債前景差 或再降級

報道指出，目前有兩組債權人已尋求就潛在債務重組方案進行討論，其中一個主要債券持有人團體已接近任命Moelis或PJT Partners為財務顧問。據報該組債權人持有大約20億美元債券，成員包括國際投資者及基金投資者。

國際評級機構穆迪昨指出，若碧桂園債權人收回款項的前景再轉差，可能將碧桂園企業家族評級再下調，目前碧桂園的優先無擔保評級「C」，已屬評級範圍的最低階。

傳售墨爾本住宅地予星獅地產

另外，《澳洲金融評論報》報道，碧桂園澳洲子公司即將完成出售墨爾本一個未開發的住宅地予新加坡的星獅地產（Frasers Property），距離其退出澳洲市場又近一步。碧桂園及星獅並無回應消息。

報道指，碧桂園在當地以Risland Australia名義運營，該公司於7月將位於該市溫德姆谷（Wyndham Vale）西部的一處佔地366公頃的土地出售，並計劃剝離位於悉尼西南部Wollondilly Shire、價值20億美元的Wilton Greens地產。

至於此前屢傳碧桂園創辦人楊國強或主席楊惠妍離境，雖然10月初碧桂園曾於官方微信號刊出楊國強、總裁莫斌前往廣東順德項目指導工作的照片，惟仍一再傳出兩人已離境消息。「創始人父女或已離境」，碧桂園發聲明澄清傳言不實，兩人目前在國內正常工作。公司指謠言被別有用心地發布在多個網絡平台，造成惡劣影響。公司衷心感謝大家對公司在困難時期的關注、支持和理解，但對惡意造謠行徑保留追究責任權利。