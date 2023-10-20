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Tesla少賺44% 毛利率逾4年低 馬斯克憂高息礙銷情 為電動貨車降溫

【明報專訊】受減價促銷的營銷策略影響，加上廠房臨時關停為生產線升級，特斯拉（Tesla）（美：TSLA）第三季利潤按年大跌44%至18.5億美元，跌幅大於分析師預期。衡量Tesla核心業務的關鍵指標——不計算「碳排放額度（regulatory credits）」銷售收入的電動車業務毛利率降至16.3%，較去年同期的26.8%大幅下滑，是2019年首季以來最低。

Tesla行政總裁馬斯克警告，高利率將繼續影響消費者對其電動車的負擔能力。他又試圖為11月底開始交付的電動貨車Cyber​​truck的市場預期降溫，透露其在量產方面遭遇挑戰，預期該款新車可能要在18個月後，才能貢獻顯著的正現金流。這意味Tesla的疲弱表現可能持續至2025年，其股價早段挫8%。

拖累股價早段急挫8%

馬斯克稱，Cyber​​truck是很棒的產品，但「我們自掘墳墓」。他將「極其困難」的增產難度，歸咎於新車採用了創新的生產工藝。他說，Cyber​​truck的棱角設計和不尋常的不鏽鋼車身，需要很大工程才能實現量產，並以消費者可負擔的價格實現正現金流。Tesla以往推出全新產品，都面臨重大挑戰。市場人士指出，馬斯克此番言論，猶如他在2018年形容Model 3量產時陷入的「生產地獄」（production hell）。

雖然每輛電動車的原材料成本在第三季降低約2000美元。不過受減價影響，其每輛電動車的收入按年跌近11%。每輛電動車的毛利降至約7000美元，至少是2018年初以來最低水平。Cyber​​truck投產帶來的支出增加，以及在人工智能（AI）等項目增加投資，也導致其利潤下滑。

去年曾形容Tesla「對經濟衰退保持韌性」（recession resilient）的馬斯克，對前景態度審慎，憂慮到高息環境影響電動車的銷情。他說，注意到很多股東希望Tesla賣廣告宣傳，目前已開始了廣告推廣。有別於其他汽車製造商，Tesla一直避免賣廣告。但馬斯克認為，如果利率居高不下，影響到消費者的買車成本，廣告也不能刺激銷情。

墨西哥建超級工廠步伐或放慢

由於前景不明，馬斯克表示，在墨西哥興建電動車超級工廠的步伐可能放慢，該廠第一階段工程將於明年初開始。他說：「就算Tesla是一艘厲害的船，也會在風浪中經歷挑戰。」

Tesla第三季收入按年僅增9%至233.5億美元，增幅是逾3年來最低，遜於分析師預期的241億美元。這也是Tesla自2019年次季以來，首次收入及盈利均遜於預期。為了改良版Model 3及Cyber​​truck量產，Tesla第三季曾關停廠房，為生產線升級。根據此前公布，其第三季電動車交付量按年增長27%至43.5萬輛，較多數分析師預期少2萬輛。

（綜合報道）

[國際金融]