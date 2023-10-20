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Netflix上季訂戶 增876萬勝預期

【明報專訊】打擊密碼共享的措施取得成效，串流媒體巨擘Netflix（美：NFLX）第三季全球訂戶增加876萬戶，遠高於分析師預期的549萬戶。這亦是自2020年次季，新冠疫情爆發初期新增1010萬訂戶以來，最大的季度淨增長。而截至第三季末，總訂戶人數增至2.472億，按年增長11%。

美英法加價 股價曾升18%

訂戶急增之際，Netflix宣布周三起在美國、英國及法國市場加價，以爭取改善盈利。美國基本套餐月費，將由9.99美元提高至11.99美元（新客戶不能訂購此套餐），高級套餐月費亦由每月19.99美元提高至22.99美元。不過廣告版月費（每月6.99美元）和標準版月費（15.49美元）維持不變。Netflix早段股價最多升18%至408.95美元。

畢馬威（KPMG）媒體負責人Scott Purdy稱，「串流媒體通脹」（Streamflation）時代來臨，消費者應預期會受到加價及和密碼共享限制的影響。

打擊密碼共享見效

另外，Netflix表示，限制密碼共享的措施，在過去兩季推動了訂戶人數及收入增長，而取消訂閱的情况亦較預期少。第三季收入按年增長8%至85.4億美元，利潤更按年增長近20%至16億美元。該公司預計，第四季訂戶增長與第三季相若。

競爭對手NBCUniversal和HBO重新授權Netflix上架一些舊節目，也吸引到更多訂戶收看。例如2019年播放完畢的NBCUniversal劇集《金裝律師》（Suits），在今夏授權給Netflix後，該劇在全球的觀看時數突破10億小時。Netflix表示，在製作原創節目之餘，也會爭取更多節目授權。

（綜合報道）

[國際金融]