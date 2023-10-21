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大摩：外資沽A股前所未有 勿撈底 兩個半月走資近1658億人幣 破滬深股通紀錄

【明報專訊】美資大行摩根士丹利（大摩）發表報告唱淡中國股市，指目前A股氣氛疲弱，外資減持趨勢持續，單是在今年8月7日至本月19日的兩個多月期間，經已累計淨減持高達221億美元（實際金額1658億元人民幣），規模創滬深股通歷來最大，且屬前所未見。大摩更建議投資者不應逢低吸納中國股市，並警告除非內地進一步放鬆政策，否則外資將進一步繼續沽售A股，市場情緒或續趨脆弱。

大摩指出，北向投資內地股市的資金於本月12至18日的一周已淨流出14億美元，連續10周錄淨減持，而本月至今淨流出達33億美元，令今年以來累計流入內地的資金於周三降至135億美元。至於投資港股的南向資金同樣在本月12至18日淨流出2億美元，結束連續10周資金淨流入情况，但本月截至周三期間，仍錄淨流入11億美元。

滬深股通連續10周淨減持

另外，大摩在另一份報告則引述追蹤基金資金流向的EPFR數據顯示，截至周三，歐美基金於本月已經累計淨減持約16億美元的中資股，規模雖較9月的淨賣出35億美元為低，但未見有外資減持放緩跡象。大摩估計，大型中資科技或增長型股份成為基金沽貨主要對象，估計本月以來主動型基金減持該類股份的金額涉高達18億美元，當中淨減持重磅分別為騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）、京東（9618）及百度（9988），單是7月至周三為止，該5隻重磅股淨流出金額已經達約139.7億美元。年初以來，美團、騰訊及京東則為外資淨賣出最多首3名，累計淨沽貨總額共約119.4億美元。

外資淨沽美團騰訊京東逾119億美元

大摩建議不要逢低買入中國股市，並指如果沒有推出進一步寬鬆政策，在高息環境下或令基金贖回情况加劇，導致基金沽貨套現壓力直至年底時可能持續，而能否恢復投資者信心取決於中國宏觀經濟能否改善，故建議留意政府會否針對基建活動、穩定樓市及城中村改造等進一步推出寬鬆措施外，亦需留意將舉行的政策會議包括中央政治局會議與三中全會，中美領導人可能在下月亞太經合組織（APEC）峰會會晤，以及將於12月舉行的中央經濟工作會議。

明報記者