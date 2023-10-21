A股下跌拖累 恆指再跌123點見近1年低

【明報專訊】內地與本港股市齊連跌3日，恒指早市低位回升高見17,309點，但摩根士丹利發表報告唱淡中國股市，在內地A股下跌拖累，上證綜指更失守3000點主要支持位，以2983點收市，跌0.74%兼出現今年低位，進一步拖累大市氣氛，令港股跌勢加劇，且再向下逼近17,000點關口，曾低見17,118點，收報17,172點，跌123點，跌0.7%，距今年最低位17,094點僅78點，且見去年11月10日以來收市新低，而3日累跌601點，跌幅約3.4%。