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A股下跌拖累 恆指再跌123點見近1年低

【明報專訊】內地與本港股市齊連跌3日，恒指早市低位回升高見17,309點，但摩根士丹利發表報告唱淡中國股市，在內地A股下跌拖累，上證綜指更失守3000點主要支持位，以2983點收市，跌0.74%兼出現今年低位，進一步拖累大市氣氛，令港股跌勢加劇，且再向下逼近17,000點關口，曾低見17,118點，收報17,172點，跌123點，跌0.7%，距今年最低位17,094點僅78點，且見去年11月10日以來收市新低，而3日累跌601點，跌幅約3.4%。

至於國指收5871點，跌0.9%，科指再跌1.03%，收3662點，大市成交額827.7億元。總結全周，恒指累跌641點或3.6%，國指累跌約4%，而科指更累跌5.6%。內地股市方面，除了上證綜指下跌外，深圳成指跌0.9%，至9570點，再現3年半新低，而滬深300指數跌0.6%，收報3510點。

ATMX拖累恒指走低53點

恒指成分股錄得跌幅的股份達50隻，收市錄得升幅的股份26隻，當中ATMX反覆再挫成跌市元兇，當中騰訊（0700）跌穿290元，至289元收市，跌幅0.76%；阿里巴巴（9988）跌0.82%，收報78.5元；美團（3690）跌2.36%，收報107.8元；小米（1810）跌2%，至13.3元，4隻股份也拖累恒指走低53點，佔恒指跌市比重約43%，而成交額共約130億元，佔大市總成交額近16%比重。此外，京東（9618）不但失去「紅底股」，且最低見95.1元，收市報96.65元，跌近0.6%，見上市新低。

憂A股弱損投資收益 中壽挫逾3%

至於金融股也遭殃，匯控（0005）失守60元大關，收59.8元，跌約1.6%。而A股下挫亦拖累內險股，因市場憂慮投資收益受影響，中國人壽（2628）下跌3.1%，至11.08元；中國財險（2328）跌約1.3%，至9.4元，而中國平安（2318）跌約0.9%，至40.55元。