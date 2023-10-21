高盛：美晶片新出口禁令對聯想影響有限

高盛認為，全球PC出貨量按年跌幅收窄，9月按年跌7.6%，而聯想PC出貨量按年減少5%，好過市場表現。同時，聯想通用伺服器產品結構升級和市場份額增加，加上AI伺服器即將開始出貨，高盛料聯想第三季收入按年減少15%至145億美元（約1134億港元），但按季增加12%。

聯想PC出貨量勝市場表現

就美國最新晶片禁令，高盛假設在最壞情况下，中國市場的基礎設施方案（ISG）業務集團收入降至0，以中國ISG目前佔整體ISG業務收入20%，以及該行推算ISG業務於24至26年財年佔總收入16%至24%，再按ISG經營利潤率介乎0%至1%計算，估計在最壞情况下，將影響聯想2024至2026年財年純利3%至5%。不過，該行相信聯想多元化客戶基礎有助管理負面影響，因ISG有四成收入來自美國市場。

高盛又表示，聯想的AI伺服器產品包括L40S、H800和H100，當中L40S採用受禁令影響公司Nvidia的晶片，但該產品僅面向非中國市場。另面向中國市場的H800，其出貨量只佔其AI伺服器總出貨量的個位數，因此該行相信禁令對聯想的影響可控。