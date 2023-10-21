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港交所季賺30億 收息11億貢獻37% 純利升三成略勝預期 歐冠昇：受惠業務多元化

【明報專訊】港交所（0388）昨公布第三季業績，季內純利達29.53億元（見表），按年升三成，略勝於市場預期的28億元，主要受惠於高息環境令投資收益急增，當中單計現金收息一季已賺11億元，貢獻季度盈利逾三成半。季內收入及其他收益50.8億元，按年升18%。港交所行政總裁歐冠昇表示，業績反映港交所充滿韌性，並受惠於集團大力推進業務多元化發展並積極控制成本。

明報記者 江陵凱

港交所盈利勝預期，關鍵為高息環境下投資收益勝預期。港交所投資者簡報顯示，第三季整體投資收益達12.11億元，按年升2.63倍。期內單靠現金和銀行存款收息已賺11億元（見圖），相對去年同期的4.45億元，按年升逾1.48倍，單靠收息已貢獻季內純利約37%。港交所昨日股價表現平穩，收報285.2元，升0.92%，成交額12.26億元。

受惠高息 孖展基金收益倍升

港交所第三季雖然平均資金減少至2282億元，按年減少13.5%，但按投資產品種類計，季內單靠現金和銀行存款收息已賺11億元；債券投資收益亦達1.14億元，按年升87%。外部投資管理組合投資虧損500萬元，較去年同期虧損1.48億元大幅收窄；季內於長線股票投資則僅僅回本，而外匯投資則錄得100萬元虧損。

按投資資金類型計，第三季公司資金投資收益淨額扭虧為盈，季內達3.6億元，去年同期則為虧損4600萬元，年化投資淨回報率為4.07%，較今年首三季的4.55%稍低；而孖展保證金投資收益達7.49億元，港交所表示受惠於高息環境，孖展保證金投資收益按年升逾1.13倍；結算所基金投資收益則達1.02億元，按年升2.52倍。

港交所第三季除衍生權證、牛熊證及權證的日均成交金額錄得按年跌幅16%，整體現貨市場日均成交984億元，按年微升1%；期內期交所的衍生產品合約及聯交所的股票期權合約，按年分別增22%及17%。

首3季港股每日成交跌12%

港交所表示，雖然受惠於保證金與結算所基金的投資收益淨額增加，今年首三季主要業務收入上升6%，惟全球經濟疲弱和利率持續高企繼續影響全球市場氣氛，本港證券市場也無法避免受到影響，今年首三季港股每日成交金額為1097億元，較去年首三季跌12%，令交易及結算費及上市費收入減少，抵消部分增幅。