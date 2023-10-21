港9月CPI升2%超預期 極端天氣推升菜價

交通通脹按年升2.4%

9月食品價格上升3%，較8月增速加快0.8個百分點，其中外出用膳基本食品分別上升4%和1.3%，煙酒物價則按年升18.9%。另一開支大項私人房屋租金，按年上升0.5%，較8月增速略減0.1個百分點。另外，衣履物價指數按年升6.5%，與8月持平，耐用物品按年跌2.5%，較8月擴大0.7個百分點，服務方面，交通通脹按年升2.4%，較8月升幅擴大0.9個百分點。

大新：私宅租金升幅或稍加快

政府表示，衣履和電力價格繼續明顯上升，但後者的增速進一步放緩，其他主要項目價格壓力仍然大致受控。展望未來，整體通脹短期內應會持續溫和，外圍價格壓力預期會進一步減退。本地營商成本或會面對一些上升壓力，但短期內應會維持受控，當局會繼續留意情况。

大新銀行指出，9月私人房屋租金連續4個月加快上升，續創3年來最大升幅，或反映租住房屋需求上升。隨着勞動人口回升，或繼續推動住屋需求，同時樓價下跌，部分人可能轉買為租，而且住宅差餉減免結束，私人住宅租金未來升幅或稍為加快。至於其他主要消費項目，大新指除水電煤外的價格升幅，略較前幾個月為高，年底前通脹或會輕微升溫，但維持今年全年通脹上升2%的預測。