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憂以巴局勢升溫 美歐股市向下 港股ADR指數黑期失守萬七 預示周二或低開

標籤：經濟

【明報專訊】市場憂慮以巴局勢升溫，以及美聯儲下月或暫停加息，美股上周五再受壓，道指曾大瀉近300點，三大指數均以貼近全日低位收市。科網股急跌，連帶港股ADR指數及俗稱「黑期」的香港HS50指數期貨一同跌穿17,000點水平，意味恒指在重陽假期後，周二開市將受壓。

明報記者 蕭嘉聰

道指最多曾跌296點，收市跌286點或0.86%，報33,127點；標指跌1.26%，報4224點；納指跌1.53%，報12,983點。走勢方面，道指連跌3天，標指及納指已累跌4天，標指現時更跌穿200天牛熊線水平（見圖）（4233點），長線走勢轉弱。一周累計，三大指數全線向下，道指及標指分別跌1.61%及2.39%；納指跌幅最大，累挫3.16%。

亞特蘭大聯儲行長料最快明年中減息

美國亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）預期，聯儲局要到明年才開始減息，最快亦不會在明年中前減息，認為當局在達成2%的通脹目標前仍有許多工作要做。他表示，現時利率已達至「足夠限制」的水平，亦毋須再提高利率，但預期當局不會很快放鬆政策。

重磅股特斯拉（美：TSLA）收市急跌3.7%至211.99美元；亞馬遜（美：AMZN）股價收市亦跌2.5%，報125.17美元；微軟（美：MSFT）、Meta（美：META）均跌逾1%。地區金融及銀行股下挫，Regions Financial（美：RF）及Comerica（美：CMA）分別跌12.4%及8.5%。此外，反映中概股表現的金龍指數上周五亦跌1.37%，在美上市的中概股亦普遍向下（見表）。歐洲股市同樣受壓，英國富時指數收市跌1.3%；法國股市及德股收市分別跌1.52%及1.64%。

內地收緊石墨出口 概念股升

恒指夜期上周五收報17,044點，跌129點，較恒指收市低水128點；黑期亦跌1.05%至17,000點水平以下。港股ADR比例指數收市報16,962點，跌210點，美團（3690）、騰訊（0700）及小米（1810）ADR齊跌逾1%。匯控（0005）去年底公布向加拿大皇家銀行（RBC）出售其於當地的個人和商業銀行業務，當地保守黨領袖Pierre Poilievre倡議，財政部長應拒絕RBC收購匯控業務的法案（見另文）。匯控ADR收市折合報58.98港元，跌1.37%。

儘管港股預期在周二重開會低開，但內地政府上周五公布管制3種石墨產品出口，港股市場亦見「春江鴨」蹤影，資金追入石墨概念股，當中中國石墨（2237）上周五收報0.63元，急升12.5%；綠色經濟（1315）亦升9.7%。