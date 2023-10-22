員工傳原料倉小便 內媒：不涉青島啤

自剛過去的周四疑有員工在原料倉小便的視頻流出後，事件持續發酵。儘管事件引發市場熱議及青啤股價受壓，但是無改該股每手全城最貴的股份地位，其每手2000股入場成本仍然高企於11.66萬元。

股價兩連跌 市值蒸發12億

綜合內地媒體報道指出，今次事件涉及青啤旗下山東青島啤酒三廠。集團先是在上周四經微信表示，立即成立調查小組進駐現場調查，並對視頻所見的該批原料全部封存，及後再於上周五再經微信回應稱，高度重視事件，並謂「第一時間向公安機關報警，公安機關已介入調查。目前該批麥芽已全部封存」，其強調繼續加大管理力度，確保產品質量，歡迎廣大消費者監督。同時，平度市市場監督管理局已安排人員到場調查。

不過，昨日內地媒體有跟進報道，視頻的拍攝場地非網上謠傳的青島啤酒原料倉庫，而是某物流承運商的運輸車輛車廂，涉事人員亦非青啤員工，其實為外包勞務合作公司的裝卸工。