薛偉傑：轉化農業廢水重用 一舉兩得

香港大學化學系助理教授謝俊銘表示，化肥當中其中一種主要養分是NH3，但在排出的農業廢水中，很多NH3已轉化成為NO2和NO3這些有害的氮氧化合物。

他研究的「EC循環器」（EC Flow System），首先將農業廢水濃縮3倍，然後再利用電催化技術，將NO2和NO3轉化成為NH3，重新作為肥料使用。這樣既可以大大減少農業廢水，減輕污水處理廠的負荷，又可以節省化肥使用量，可說是一舉兩得。這個方案最適合應用在垂直農場、溫室和天台花園等設有排水位的種植場所。

料可省回近四成化肥

謝俊銘已和科技大學商學院的畢業生葉昊蘇合組初創公司EC Innovation，計劃將這個方案商業化。現時，九龍區某商場的天台花園、大埔的香草農莊及堅尼地城的「堅農圃」都正在試用「EC循環器」的原型；還有其他天台花園和垂直農場亦快將安裝。

初步估計，這可以將施肥的頻率，亦即化肥的成本降低大約38.5%。而「EC循環器」的微縮模型，將於10月28日至11月5日舉行的「創新科技嘉年華」中展出。

明報記者 薛偉傑

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