moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

盈富資產曾破1400億新高 成交超騰訊 港ETF市場整體落後亞洲 恒生投資管理擬取經

標籤：經濟

【明報專訊】第三季以來，盈富基金（2800）成交已超越騰訊（0700），成為交投最活躍港股。盈富經理人恒生投資管理統計顯示，盈富發行基金單位今年7月首度超越70億份，與管理資產規模（AUM）同創新高。恒生投資管理行政總裁李佩珊日前出席投資界午宴時表示，相對中國內地、韓國、台灣、印度及澳洲等日本以外亞太主要市場，本港ETF市場相信仍有不少增長空間，公司已委託本地大學研究其他亞洲市場ETF增長經驗作參考。

日均成交過去一年大增約三分二

盈富基金日均成交在過去一年大增約三分之二，由去年9月的34.6億元，大增至57.8億元。交投暢旺之餘，資產管理規模亦顯著增加，發行基金單位在今年7月超越70億份，AUM一度突破1400億港元，雙雙創上市24年來新高。

隨着AUM規模急增，盈富的開支比率在規模效應下亦見下降。截至2023年6月，李佩珊預計盈富總開支比率有望下調至0.08%，與2021年相比下調近兩成。因應市場環境及基金的發展情況，恒生投資管理會「適時」檢討基金收費， 以確保符合投資者的最大利益。恒生投資管理去年9月接替道富環球出任盈富經理人時，已曾下調按AUM為基礎的基金管理費百分率。

ETF相對股市總市值 港佔比僅1%

根據恒生投資管理統計，截至今年8月底，盈富以約163億美元AUM獨佔本港ETF市場約三成半，相對日本以外其他五大亞太市場，AUM最大的ETF佔比介乎5%至28%，盈富的AUM佔比明顯最高。但以ETF整體AUM，相對股市總市值以言，港股的佔比低至1%，不單相對澳洲的7%低得不成比例，即使與印度及中國內地ETF市值佔比分別2%及3%比較（見表）亦明顯較低；美國作為全球最成熟ETF市場，市值佔比高達16%更是遙遙領前。

亞太區內其他五大ETF市場，增長動力似乎自來ETF產品持續增加。今年截至8月底，中國內地新發行的ETF數目達824隻，韓國亦有764隻，港股市場只有167隻新上市為區內主要股市中最低。

李佩珊認為，中國的ETF市場急速成長，香港的ETF如盈富基金亦受內地投資者青睞。在今年第三季，盈富的成交額穩佔南向ETF通總成交額超過一半，9月成交額在ETF南向通佔比更高達七成。

她認為自ETF通於2022年7月推出以來，一直推動香港ETF市場發展。期望本港與中國ETF連接擴展到一級市場，將有更大的發展潛力。

明報記者