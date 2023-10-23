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Buyandship首輪B輪融資獲日基金入股

【明報專訊】跨境電商平台Buyandship日前完成由日本公私合營基金Cool Japan Fund領投的首輪B輪融資，獲7850萬元戰略投資。Buyandship聯合創始人兼首席執行官李兆倫受訪時表示，資金將會用於投資物流自動化；加快貨物運送速度以及拓展業務至數個東南亞市場。

獲7850萬戰略投資 助拓東南亞市場

李兆倫解釋，今次領投的Cool Japan Fund作為公私合營基金，其任務是推廣日本文化至全世界，而Buyandship的客戶去年在日本網購金額高達1億美元，因此獲得基金信任投資，未來亦可協助Buyandship在日本尋找更多貨源。例如以往日本公司做生意講求信任，未必願意與海外公司合作，現時就因為日本投資者的背景，令日本品牌願意與平台直接合作，平台亦可以向消費者提供更多暫未能網購的產品。

他指出，Buyandship在台灣以外最成功的海外市場是菲律賓，原因是通過投資者與當地家族合作成立合資公司，可以更了解當地消費者需求，未來越南、印尼及韓國將循此模式發展，料於今年可擴展至越南。

料今年業務擴展至越南

香港市場方面，李兆倫認為，以SimilarWeb數據來看，平台市佔率至達至45至50%，不過集運只是一個起點，未來更希望可令用戶體驗更簡單，用戶於海外網購如同本地網購，因此或會面對更多對手。他續指，香港大部分人外出旅行亦影響消費結構，不過平台只佔整個電商消費市場1%，未來將集中為用戶提供更多選擇，尋找更多最低價的商品，有信心未來5至10年發展亦不會出現瓶頸困局。

至於近年初創企業的融資環境，李兆倫表示，自2021年起交易宗數、融資金額已開始下跌，今年更是「寒冬」，雖然投資者仍會繼續接觸初創，但明顯傾向保守。Buyandship今輪融資共接觸100個投資者，遍及香港、新加坡、菲律賓及日本等地，當中有88個願意見面、40個作深入了解後，最後終獲得Cool Japan Fund青睞，未來更可一同深入發展日本市場。他預計未來兩年未必是上市好時間，但基礎目標是兩年專注發展至符合上市資格，最終要看市場情况而定，料赴美或日本上市機會較高。