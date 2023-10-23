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Thales籲防虛擬資產平台遭量子電腦入侵

【明報專訊】近期市場對虛擬資產交易平台是否規範營運，感到關注。資訊安全方案的供應商Thales區域銷售總監（大中華區及韓國）許樹懷（小圖）指出，在JPEX事件爆發後，觸發有意營運的虛擬資產平台，關注到如何確保財產安全之外，將來對資訊安全另一大挑戰，在於量子電腦運作日益成熟下，被人破解攻入系統的時間將會更快，業界有需要尋求新方案去應對。

入侵時間更快 籲尋新方案應對

他稱，隨着JPEX事件後，觸發到更多虛擬資產交易平台關注到，在系統上如何確保客戶財富安全及儲存好，不易被盜。業界甚至正加緊進度去投入，去滿足虛擬資產交易平台發牌，以及客戶的系統及資訊安全要求。此外，人工智能生成技術的出現，許樹懷相信亦會為資安供應商帶來新的發展世代，Thales亦正留意將來人工智能在虛擬資產交易的技術應用之發展空間。

因應虛擬資產世界，將來會遇到運算速度較目前的電腦更快速之量子電腦介入，許樹懷預見該等電腦會在未來數年運作日益成熟下，會令到過往設計出來的系統安全架構更易遭到破解。他甚至說，市面已經有說法，一旦量子電腦的運算速度提升至300 Qubit（量子位元）時，理論上沒有任何東西破解不到。因此業界已經預期，很多行業會因為量子電腦的運作而受到影響。

作為量子電腦運作標準的定義者，他稱，Thales正在這方面投資及投入人力物力，去尋求新的方案。他們更已經提供防範勒索軟件、加密資料、資料防盜，甚至在系統上設置類似哨兵功能，藉此提醒有人將用家的資料加密去準備犯案，予以即時制止。現時該等方案，更已經供應予虛擬資產交易平台。他更提醒，虛擬資產交易平台將來有需要不斷更新，並形容「痛苦在，每隔幾個月，便要學習新事物」，這和過往世代，需要用電腦運算經年甚至數十年才可以破解密碼攻關，已經不可同日而語。