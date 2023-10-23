中銀國際︰明年中國GDP增長目標應更進取

市場對穩增長政策預期減弱

中銀國際證券報告指，第三季經濟數據明顯好於第二季，但恰恰因經濟數據不錯，全年5%經濟增長目標實現把握較大，市場對後續穩增長政策的預期明顯減弱，市場情緒因而轉冷。今年偏低的GDP增速目標帶來的弊端已顯現，為穩各方預期，2024年GDP增長目標應該更進取，爭取高於今年目標。

同時，該行亦指出，穩增長政策的預期之所以重要，是因為第三季經濟數據的改善幾乎完全來自政策的托底作用，政策之外的經濟內生增長動能仍然偏弱。GDP增長目標如果設得過低，各方信心就不容易穩住，經濟內生的消費和投資意願就隨之偏低，從而加大經濟增長下行壓力，並讓經濟增長更加依賴宏觀穩增長政策，反加重穩增長政策的壓力。

若因全年GDP增長目標似乎可達成就降低宏觀穩增長政策力度，好不容易形成的經濟向好趨勢很可能戛然而止。

該行又指當前宏觀政策應當在三方面發力，包括在地產行業的供給側做文章，打破地產行業的惡性循環；中央財政應加大對地方政府的融資支持力度，以保基建投資強度；宏觀政策在推進增長方面有更明確的導向，以GDP為衡量經濟發展質量的核心指標來落實高質量發展。

該行建議，決策者最好能早一點向社會吹風較為進取的經濟增長目標，從而穩定各方對宏觀政策的預期和信心，阻斷悲觀預期自我實現的過程。