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政府谷港股流動性 降印花稅機會大 待特首拍板 中長期研收窄股份買賣差價

【明報專訊】港股交投每况愈下，9月日均成交跌至約900億元，見近4年低位（見圖）。特首李家超將於明日發表任內第二份《施政報告》，市場預料會包括促進股票市場流動性的措施，當中會否調低股票印花稅是焦點所在。綜合各界分析，雖然港股成交下降是大環境所致，但認為短期仍宜降低股票印花稅率，以提升市場競爭力；中長期就可考慮改善交易機制，如收窄股份買賣差價等，以及吸引不同市場的資金及優質公司來港。

政府8月底成立促進股票市場流動性專責小組，全面檢視影響市場流動性的主要因素。小組早前已向李家超提交報告，由其決定是否在《施政報告》內，接納小組報告內容建議。小組在提交短期建議後，將再聚焦中長期建議，並向李家超提交最終報告。

港交所（0388）聯席營運總監姚嘉仁為促進股票市場流動性專責小組的交易所代表，他去年3月企業日的簡報資料，已列出多項建議措施改善交易機制及效率，包括檢視買賣價位（tick size）、每手買賣單位（lot size）及延長交易時間等，相信相關建議會列入中長期措施研究之列。

學者料降至原本0.1% 憂作用微

中大亞太工商研究所名譽教研學人李兆波預料，政府會調整股票印花稅率，但因為財赤關係，取消印花稅機會很低，預期「原地踏步」機會較大，即由目前0.13%降回0.1%的稅率。他重申2021年政府根本不應調高稅率，除了「因加得減」令成交下跌外，更重要是削弱市場競爭力。今年中，港股市值全球排名，已落後深圳、上海、日本等，僅好過印度、倫敦，不能掉以輕心。但他認為，就算今次降印花稅率，亦只是「好過冇」，作用不大。

至於日本及印度等個別亞洲股市，分別推進延長現貨股市交易及增設期貨夜市，但李兆波認為即使港股再延長交易時間一兩小時，亦不會增加成交。市場共識是股市交投下降，與政治因素下，資金轉投其他市場，以及擔憂內地經濟前景更有關係。

證券協會：會員多撐打風開市

香港股票分析師協會副主席潘鐵珊亦認同，股票印花稅應盡快調低，香港必須跟隨國際標準，認為起碼要降至原來的0.1%或更低水平，又或可考慮停收一年等。同時，亦可考慮收窄大價股的買賣差價，如參考現時的交易所買賣基金ETF的差價，相信可提高短線買賣的吸引力。

港交所數年前為ETF產品制定另一套差價表（見表），大部分價位的每口差價相對價格百分比，較現貨及窩輪、牛熊證產品差價佔比低最少一半或以上，被視為是繼豁免印花稅以外，促進ETF產品高頻及套戥交易的關鍵之一。

今年港股多次因惡劣天氣而要停市，影響交投，亦與其他市場相關安排有落差。雖然代表前線的證券及期貨專業總會反對惡劣天氣下開市，但證券業協會主席高鵑表示，該會月前向數十間機構會員做問卷調查，大部分都贊成，但認為需解決技術問題，如銀行是否開門營業、交易時資金提存等問題。知情人士指，惡劣天氣下維持開市事在必行，中小經紀遇到的問題會盡量解決。

業界亦認為，港交所應開拓更多新產品，增加交投。早前證監會市場監察部執行董事梁仲賢便指出，就推出MSCI中國A50期權合約及國債期貨，期望快有好消息公布。港交所早於2021年推出A50指數期貨合約。

明報記者

[促進港股交投 系列一]