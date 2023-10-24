分析籲吸新資金 可瞄準中東東盟等

上市公司商會總幹事黃明偉表示，港股流通量下跌，主因地緣政治關係，令外資尤其是英美參與度低，而本港市場有大量內地公司，難免受影響。新股市場方面，一方面受加息影響，二方面是來自英美資金的訂單大減，令新股難以賣出股份。換言之，本港一、二級市場都受到打擊。他認為，必須從開源方面着手，例如吸引中東資金。至於如何吸納中東資金，不是單靠一兩次外訪宣傳，推介香港市場就可以，而是需要建立全面的合作及伙伴關係，才能令談生意或投資水到渠成。

港須培訓相關人才

中大亞太工商研究所名譽教研學人李兆波指出，10多年前本港已應拓展其他市場，如東盟或中東等，吸引不同類型公司來港上市，而不是只「獨沽一味」吸引內地公司來港上市。他認為，中東、東盟等市場有不同文化，本港要培訓相關人才及有配套，才可拓展有關市場，「現時才做好過冇，但難度很高，而且其他市場亦有意爭生意、分一杯羹！」

香港股票分析師協會副主席潘鐵珊建議，不止由政府或港交所（0388）到不同市場推廣香港，過程中還可邀請有代表性的上市公司一齊參與，相信有助吸引資金來港。

[促進港股交投 系列一]