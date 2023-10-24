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滬深300失守3500關 匯金入市買ETF

【明報專訊】人民銀行昨日展開8080億元人民幣7日逆回購操作，同日有1060億元人民幣7天期逆回購到期，實現淨投放7020億元人民幣。惟人行放水未能帶動A股表現，滬深三大指數收市齊跌逾1%。滬深300指數收市失守3500點大關，報3474點，跌36點或1.04%，創2019年2月以來低位。中央匯金收市後公布，昨日買入了交易型開放式指數基金（ETF），並將在未來繼續增持，是繼10月中公布買入四大內銀A股後再度出手撐市。

富士康受查 A股工業富聯跌停

上證指數昨日低開低走，最多跌2%，低見2923點，收報2939點，跌43點或1.47%，累計已連跌4日；深證成指同樣向下，最多下挫196點或2.05%，收報9425點，挫144點或1.51%。創板指收報1877點，跌19點或1.04%。滬深兩市合計成交額7211億元人民幣，當中滬市及深市成交額分別為3040億元人民幣及4170億元人民幣；創業板成交額為1830億元人民幣。

內地官媒周日引述消息人士指，富士康位於廣東及江蘇等地企業遭內地稅務部門調查，自然資源部門就對其於河南、湖北等地的重點企業用地情况進行現場調查。富士康旗下在內地上市的工業富聯（滬：601138）昨跌至停板，報14.55元，單日市值蒸發321億元人民幣。台股亦受消息影響，鴻海（台：2317）跌2.9%至100.5台幣；台積電（台：2330）跌2.16%至544台幣，台股收市挫1.2%。