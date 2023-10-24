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美10年債息16年來首升破5厘 納指捱沽

【明報專訊】受市場預計聯儲局將維持利率在高位，且政府將進一步增加債券發行量，以填補不斷擴大的赤字，10年期美國國債孳息率16年來首次突破5厘（見圖），10年期美債殖利率上升9個基點，至5.01厘，為2007年7月以來的最高水平。美債息作為全球融資及回報指標，高債息理論上增加融資成本、遏抑企業盈利，拖累美股3大指數早段全線下滑，科技股納指曾瀉約1%，道指及標普500指數則跌約0.6%至0.7%。

聯儲局主席鮑威爾上周放風暗示，聯儲局傾向在11月會議上再次將利率維持穩定，但如果經濟韌性重新引發通脹風險，對再次加息持開放態度。

同時，美國政府財政赤字進一步擴大，可能迫使美國政府繼續提高票據及債券發行量。美國財政部長耶倫在8月份首次提高了季度的債券發售，是兩年半以來首次。

大摩：投資者吸美債好機會

據外電引述道明證券策略師Gennadiy Goldberg和Molly McGown在最近的一份報告指出，雖然此水平美國債息率短期內看起來有吸引力，但投資者可能會繼續等待催化劑，例如地緣政治風險或數據放緩等，而非在技術性疲弱時去冒險徒手接下墜的尖刀，這亦可能令利率波動性短期內保持在極高水平。

此外，Gennadiy Goldberg亦建議，投資者必須非常認真檢視風險資產，處在較高利率環境的時間愈久，就愈有可能受到負面影響。

不過，摩根士丹利投資管理仍認為，10年期美國國債息率高於5厘是買入美債機會，對投資者來說這是一個好的入場機會。該機構認為在該水平以上的美債息已超越了其認為的公允價值。

（綜合報道）