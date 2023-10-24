moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

美息若見頂 星洲或早過港減息

【明報專訊】普徠仕靈活環球債券策略聯席基金經理Scott Solomon在上文預測，美國息口會在更長時間維持在更高水平（Higher for Longer），例如聯儲局明年仍有機會再加息0.25厘，而10年期國債孳息率在今年底料將升抵5.5厘。亞洲債市方面，富達國際固定收益基金經理廖婉菁相信，假如美息確定見頂，韓國及新加坡央行或先於聯儲局減息；安聯投資亞太區高級經濟學家湯繼成則認為，本港明年早於美國減息的機會不大，料本港金融管理局會跟隨美國聯邦基金利率來調整基準利率。

明報記者 葉創成

根據聯儲局最新公布的點陣圖，當局將於明年下半年減息，這亦是目前市場的普遍預測，因此有分析指投資者現可買入一些比較長存續期（duration）的債券，在減息周期開始前鎖定高息。廖婉菁就此回應記者提問，指雖然美國貨幣政策仍然存在不確定性，但她估計，假如美息確定見頂，韓國及新加坡等個別亞洲國家央行可能先於聯儲局減息，原因是當地通脹已回落至這些央行的目標範圍內。

廖婉菁又透露，目前由她管理的亞洲固定收益投資組合，平均存續期為約5年。

星洲通脹回落 本月維持利率不變

記者翻查資料，新加坡8月核心通脹按年增長率為3.4%，除了略低於市場預期的3.5%外，亦是連續4個月增長放緩，延續了由今年1月及2月近14年高位的5.5%回落的趨勢，此數據亦有助減輕新加坡央行繼續加息打擊通脹的壓力，前周議息會議宣布維持息口不變。

港實行聯匯 港息走勢跟隨美息

另外，安聯投資湯繼成對美國息口的看法也與普徠仕Scott Solomon相若，指即使市場目前普遍預期聯儲局明年將開始下調聯邦基金利率，但他相信，美國息口在更長時間維持在更高水平（Higher for Longer）此情况，可能會持續得比市場現時所預期更長久。

由於本港1983年10月以來實行聯繫匯率，港元過去40年一直與美元掛鈎，在美國去年3月開始的加息周期，本港金融管理局亦跟隨美國聯邦基金利率來調整基準利率（見圖1及圖2），湯繼成估計，這情况在未來仍會持續，因此本港明年比美國提早減息的機率不大。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]