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富達廖婉菁：看好中國TMT房地產債

【明報專訊】在《Money Monday》第379期（去年12月19日出版）封面故事提及，港股去年10月底回升以來，濠賭股是其中一個表現最亮麗板塊，永利澳門（1128）、美高梅中國（2282）及新濠博亞（美：MLCO）股價均升逾倍，富達國際固定收益基金經理廖婉菁當時在專訪中指出，該板塊表現脫胎換骨，原因是自去年11月1日起，全國公安機關出入境窗口已啟動智能簽注設備，受理內地居民赴澳門旅遊簽注申請，令內地訪澳旅客及博彩收入回升，而且內地早前亦已優化防疫措施，有利更多旅客到訪澳門，料今年下半年澳門博彩收入將回升至2019年、疫情爆發前九成，加上六大博企獲續牌10年亦消除不明朗因素，故該行看好息率達7厘至10厘的澳門博彩企業長債。

內房淡市看好具再融資實力國企債

近月澳門旅遊業丁財兩旺，可見廖婉菁上述預測已大致兌現，被記者問及現時是否仍然看好澳門博彩企業長債時，她表示，若作為普羅投資者，這仍然是一個不錯的板塊，可望由此賺取理想收益；但作為基金經理，由於不少澳門博彩企業長債信貸評級近月已經被上調，由此亦已引領債價向好，因此估值現已屬合理，目前她認為可以轉為在其他板塊尋找更好的投資增值機會。

當中，廖婉菁目前看好中國科技、媒體、電訊（Technology、Media、Telecom，簡稱TMT）及房地產債券，她表示：「與市場非常悲觀的共識不同，我們認為在精挑細選後，可在中國房地產企業債券找到投資機會，特別傾向投資仍具備再融資能力的國企。另我們認為在中國TMT市場，仍然有些優質公司具備優秀的商業模式及市場份額，可以得益於中國消費增長故事」。

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[封面故事]