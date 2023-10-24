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星展：績佳股看俏 趁低撈 超配美科技護理金融股

標籤：經濟

【明報專訊】美國10年期國債孳息率上周逼近5厘，包括美股在內的環球股市近月走弱。不過星展私人銀行北亞區首席投資辦公室團隊主管何家淇認為，從過去多個周期看，高質素、有盈利增長的企業及後有實力回升，認為現在回調正是吸納的時候。她預期明年下半年美國將減息1厘，或會在上半年提前反映在股市反彈，星展看好科技和通訊服務業美股的盈利增長，持「超配」看法。明報記者 歐陽偉昉

星展亦看好健康護理業美股可受惠人口老化，金融業美股則受惠高利率維持更長時間，均給予「超配」看法。何家淇指出，現時聯邦基金利率已升至5.5厘水平，過去股市已反映不少加息因素，再有大型修正則不太合理。不過該行對整體美股看法為「中性」，她指高利率提高了市場對長期企業盈利增長率的要求，因此需要選擇高質素的企業，它們較多可在科技、可選消費、通訊和健康護理行業找到。

指內地股市估值有望回升

市場擔心企業利息支出影響企業盈利，不過何家淇指今年標指成分股利息支出佔營運收入比例反而下跌，因為美股有部分企業擁有龐大現金流和持有較高現金比例，例如Alphabet（美：GOOGL）反而從存款收到更多利息收入。

高息股可換馬至高評級美元債

星展對中國及日本股票，以及亞股持「超配」看法，何家淇表示，內地經濟今年復蘇不如預期令股市回落，目前估值便宜，她相信內地經濟基本因素最終將會回升，亦看好政府對經濟持續給予政策支持，當美息明年見頂下降後，估值將會回升，不過也要觀察企業盈利增長表現，較看好內地網絡平台和內險公司。

星展年初建議將六成資產配置在帶動增長的股票上，另外配置四成資產收取固定收益，何家淇建議固定收益部分的配置，可從目前已累積不少升幅的高息股，轉至3至5年期、投資評級較高的美元債券。目前高級別3年期美元債券孳息率約為5.5厘，她預期明年聯儲局減息1厘，投資者可從債價上升和利息得到9%回報。

長債方面，何家淇指美國政府在新冠肺炎期間財政赤字擴大，預期及後需要發行更多美債，長債債價面臨的下跌壓力將大於短債。