華懋翻新舊廈 加入ESG元素減空置

租戶用電減 可獲管理費回贈

梁力宏在接受本報訪問時指出，注意到香港不少舊建築因缺乏ESG元素而空置率高，華懋嘗試翻新舊建築並加入ESG元素以期減少空置率，成果顯著。梁力宏稱，翻新後的寫字樓大廈仍較全新的同級大廈租金相對較低，但加入ESG元素不僅租予原有租戶及持份者時有優勢，更可吸引更多新租客。華懋亦翻新舊商場，「中環街市」是華懋翻新代表之一。梁力宏說，2021年開幕後的中環街市出租率接近 100%，過去兩年總人流超過2000萬人次。

除翻新物業之外，華懋也致力於通過多項活動促進租客及社區居民生活方式更加ESG化。梁力宏表示，自今年8月中開始，100%新簽訂租約的租戶，已加入了華懋推出的「綠色租賃協議」，未來續租租戶亦會陸續簽訂這個新協議。協議主要在租約內，列明不同要求，租戶需參與並符合相關要求，例如裝修物料或使用的設備，需要符合環保或具備能源效益評級。

另一個ESG計劃「綠色商戶參與計劃 」將於今年底推出，該計劃將由獨立第三方為租戶進行評估，並推動商戶租戶參與逾1000個節能減排的綠色項目。每一年年底，華懋會為租戶提供節能減排綠色環保的成績表。例如收集租戶的電費單，分析租客用電情况，全年計用電量較之前一年減少，便可以獲得管理費回贈，最高為一個月管理費的50%。

儲分換禮物 鼓勵市民回收膠樽

除此之外，華懋亦在其物業範圍內發起「膠樽回收計劃」，於19個地點安裝膠樽回收機，涵蓋商場、工業物業、出租住宅及商廈項目，位於香港、九龍及新界，市民可回收膠樽儲積分（Carbon Coins）換禮物。

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