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法央行倡亞洲建ESG分類法吸歐資 籲設碳足印披露準則 冀中國推能源轉變時間表

【明報專訊】歐洲在環境、社會和企業管治（ESG）的領域上具領先地位，而亞洲近年急起直追，積極發展ESG。法國央行金融穩定與營運副處長François Haas在巴黎接受本報訪問時表示，「亞洲各國當務之急應盡快建立受國際認可且全面的分類法（taxonomies），以及企業碳足印的披露準則，否則將難以吸引來自歐洲的資金，尤其發展中國家如東盟」。

明報記者 黃志偉

國際可持續準則理事會（ISSB）今年發布國際可持續信息披露準則，內容主要圍繞企業在可持續相關風險和機遇信息的披露，例如公司經濟活動所排放溫室氣體的數據、企業綠色轉型目標及計劃等。Fran￼ois Haas指出，現時大多數歐洲資產管理者和歐洲公司，愈趨加強對可持續發展投資項目的篩選，以確保符合其投資組合。若企業想吸引歐洲的投資，建立一套受國際認可的披露原則非常重要。

指亞洲乏民間推動ESG

他亦觀察到，大多亞洲地區發展ESG過程中缺乏來自民間由下而上的推動力。在歐洲，公民社會（civil society）正在向政府和企業施加壓力，要求採取更多行動來應對氣候變化，並邁向可持續經濟發展。他舉例指，「只要看看歐盟過去5年努力推動可持續經濟轉型，部分是由危機和經濟需要引發，但很大程度由民間社會推動，尤其是年輕一代」。

盼中國ESG政策清晰透明

對於中國經濟綠色轉型，他指，中國因其規模而成為關鍵參與者，並與歐盟就ESG分類達成一致，但歐洲在資訊披露上仍處於領先地位，因當地開始強制要求企業披露資訊，包括金融領域、實體經濟等。另一方面，他認為中國政府應該有明確的政策和能源結構轉變的時間表，並以清晰、透明的方式來完成。不過，他直言稱，這對任何國家包括歐洲在內都很困難，因其好處不是立即感受到，但始終做得愈早愈好。

穆迪：中國非上市公司披露少

與此同時，Moody's Investors Service亞太區地區主管董事總經理張慧慧（Wendy Cheong）以書面回覆本報時表示，目前中國企業因採取不同披露框架，以致市場參與者難以將ESG信息納入其投資決策中。據Moody's研究顯示，投資者的預期與中國的氣候相關披露水平，特別是實體氣候風險（physical climate risk）披露，仍存在明顯差距。另外，中國上市公司披露的ESG信息比非上市同行更多，而大多數非上市公司僅在其債券文件中披露詳細的ESG信息，意味披露程度取決於特定公司的發行頻率。她續指，與債券文件中披露ESG內容相比，單獨的ESG報告並不常見，而年度報告披露亦有限。

然而，張認為，雖然中國在ESG披露準則制定方面落後於部分主要經濟體，但已取得一定進展，例如最近監管機構努力使國企在今年年底前，採用國際認可的ESG披露標準。

她預計，隨着監管機構和國內外投資者加大施壓，更多中國企業將提高ESG透明度。

[ESG 環保‧社會‧管治]