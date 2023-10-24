鄭舒寧：企業數碼轉型創新與成功關鍵

【明報專訊】在這個數位時代，業務數位化和數位業務化已成為企業持續發展和競爭力的重要組成部分。數位轉型不僅關乎技術的應用，更是一種文化和策略的轉變。本文將探討數位轉型中創新與成功的關鍵，並提供一些建議和成功案例，以引導企業在未來不確定性中，可以成功轉型，尋求企業的第二曲線。
在這個快速變化的數位時代，對於大多數的傳統企業來說，業務數位化已成為企業生存和發展的關鍵。首先，業務數位化可以提高效率和降低成本（企業非常關注的降本增效）。通過自動化流程、資料分析和智慧化工具的應用，企業可以更快速地處理業務操作，同時減少人力資源成本。其次，業務數位化可以增強客戶體驗。隨着數位技術的發展，客戶對於個性化、便捷和即時性的期望也愈來愈高。通過數位轉型，企業可以提供更好的客戶服務、個性化推薦和全天候的客戶支援，從而提升客戶滿意度和忠誠度。
最後，業務數位化可以促進創新和探索新的商業模式。數位技術為企業帶來了許多新的機遇，如人工智慧、大資料和物聯網提供新的應用場景。這些技術可以幫助企業發現新的市場需求、創造新的價值和打造全新的商業模式，從而保持競爭優勢。
要成功實踐業務數位化和數位業務化，企業是需要了解數位化所帶來的好處，由上而下貫徹執行。只有數位轉型列入為公司戰略的核心議題，數位轉型的專案才較好地實現，因此以下是一些對數位轉型實用的建議：
1）制定明確的數位策略：企業應該制定一個明確的數位化策略，明確目標和路線圖。這樣可以確保整個組織都朝着共同的目標努力，並為數位轉型提供方向。
2）培養數位文化：數位轉型不僅僅是技術的應用，更需要一個數位的文化和思維方式。企業應該鼓勵員工接受新技術、持續學習和探索創新，從而在數位轉型中發揮積極的作用。
3）資料驅動決策：資料是業務數位化的核心。企業應該收集、分析和應用資料，以做出更明智的決策。這需要建立資料分析能力和相應的基礎設施，並培養資料驅動的文化，在決策過程中注重資料的客觀性和準確性。
4）投資新興技術：企業應該密切關注新興技術的發展趨勢，並投資於關鍵技術的研究和應用。這可以幫助企業保持競爭優勢，並創造新的商業價值。
5. 持續改進和學習：數位轉型是一個不斷演進的過程，企業應該不斷改進和學習。通過定期評估和回饋機制，企業可以識別潛在的改進點，並及時調整策略和執行計劃。
以下是一些成功的業務數位化和數位業務化案例，它們為我們提供了寶貴的實踐經驗，我們在這裏簡單的舉出3個例子：
1）亞馬遜（Amazon）（美：AMZN）：亞馬遜通過建立強大的資料分析和人工智慧系統，實現了高度個性化的客戶體驗和準確的商品推薦。他們的業務模式基於資料和技術的應用，不斷創新和擴大市場份額。
2）聯合包裝（Unilever）（美：UL）：聯合包裝利用物聯網技術和資料分析，實現了供應鏈的數位轉型。他們的生產線和倉庫與互聯設備連接，實現了即時監控和預測性維護，從而提高了生產效率和產品品質。
3）賽寶科技（Salesforce）（美：CRM）：賽寶科技提供了一個綜合的雲端CRM平台，幫助企業實現數位化銷售和客戶關係管理。他們的平台結合了資料分析、智慧銷售和客戶服務工具，說明企業提升銷售業績和客戶滿意度。
數位轉型在當今中國十分重要，中國的數位經濟規模已從2016年的22.6萬億元人民幣，增至2021年的45.5萬億元人民幣，增加1倍以上，並佔2021年國民生產總值的39.8%。不論是小型創業公司還是大型企業，數位轉型都帶來了巨大的機遇和挑戰，資料和技術成為了這個數位時代的核心。