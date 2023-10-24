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鄺翠玲：定存儲蓄保雙線出擊 爭取穩定收息

【明報專訊】吳女士（62歲）兩年前從公營機構退下來，並領取了300萬元的退休金。她自住物業已供滿，和老伴有點積蓄，退休生活也過得舒適。

去年開始加息時，吳女士也抽調100萬元作定期存款，這100萬元是屬於閒錢，估計未來10年也毋須動用。吳女士原意是用來購買高息公用股，期望股息派發穩定，更希望股價有一定升幅以抗衡通脹，但2022年股債皆弱，吳女士也不敢亂動，後來看見定存高息於是想試試，但大前提是新資金才有高息優惠。幸好她有兩個戶口，去年便是由甲銀行戶口搬至乙銀行戶口做了半年定期存款，期滿時再由乙戶口搬回甲戶口。這種「螞蟻搬家」的操作，在過去一年平均賺取了約4.2厘的利息，吳女士也很高興，她準備將這筆錢留在春節時辦年貨、封利是之用。

是否可繼續「螞蟻搬家」賺取高息？技術上是可行的，但問題徵結是這高息環境某程度上受美國加息周期影響，而市場已預計利息上升空間有限，明年美國息率或會回落，香港的息率自然也會隨之回落，甚至會重回低息年代。吳女士心想可能只多做一次高息定期存款便沒有了，本來興奮的心情一下子減退。

續「螞蟻搬家」賺高息

退休人士的要求其實很簡單，就是要穩定收息、方案簡單、不需多花心神管理。以吳女士的情况，筆者建議她將這100萬元資金一分為二：先把50萬元放進一年的定期存款，繼續賺取現在4.5厘的息率（如半年和一年的利息分別不大，就乾脆定存一年吧，因為半年後息率已有機會回落）；另一部分的50萬元放進一個兩年繳的儲蓄保險。

當定期存款在一年後期滿時，吳女士可賺取22,500元的利息及取回50萬元的本金，她可將這本金作為繳交保費的資金。一年之後（即第2年完結、第3年開始的時候），吳女士便可以安排提款了，就像一個息率5厘的定期存款一樣，每年可提取5厘的利息出來（5萬元），這樣操作下，吳女士在這兩年可賺取共72,500元的利息。

若定期存款息率在明年維持4.5厘不變，吳女士繼續「螞蟻搬家」的話，她可賺取9萬元的利息，比建議的策略多啊！但明年是否仍有4.5厘息率，相信沒有人有水晶球可預料到，第2年保持得到，那麼第3年呢？反之建議方案的收息較為穩定，毋須再擔心定期存款的息率走勢，是其可取之處。

筆者在此舉一個例子：吳女士從第3年初開始，每年提取本金的5%（即5萬元）來辦年貨、封利是，在第10年完結時（72歲），共提取了8次共40萬元，那時戶口價值約102萬元。好了，吳女士繼續每年提取5萬元，直至100歲，她共提款36次共180萬元，其後戶口價值約245萬元。換言之，除了這180萬元的提款外，這計劃帶來了145%的增幅，平均年回報約為3.8%，在抗通脹上發揮一定作用。

若期間身故，家人也可獲得不少於當時戶口價值的身故賠償。

美聯金融集團副總裁

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[鄺翠玲 理財信箱]