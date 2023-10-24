買汽車全保 暴雨水損可索償

明報記者 劉敬華

一場世紀暴雨，暴露了不少本港車主只投保第三者責任保的實况。這並不令人意外，基於俗稱「全保」的綜合汽車保險，其保障範圍除包括第三者保險外，更包括受保車輛在意外中引致的損失，以及司機在駕駛時意外受傷等，保費自然較俗稱「三保」的第三者責任保為高，加上本港汽車保險條例，僅要求所有車主購買汽車第三者責任保險，以應對交通意外造成的第三者損失，以及相關的法律訴訟費用，故不少車主為省錢而僅買第三者責任保險，尤其是二手車車主。

事實上，「全保」及「三保」兩者一年保費的差距確有可能達3倍或以上。以安聯的汽車保險計劃為例，假設投保車輛為2023年出廠的本田STEPWGN SPADA汽油版，車主35歲，從事一般文職，駕駛經驗達10年，過去5年沒有索償，無索償折扣為60%，根據該公司官網的快速報價顯示，此個案若選擇投保第三者責任保的初步評估年保費為2117.46元，而綜合保險的初步評估年保費則為6880.98元，兩者相差3倍多。同一個案，於AIG的網上汽車保險報價得出的差距更大，「三保」初步評估的一年保費為1555.92元，而「全保」的一年保費則為6305.2元，兩者差距更達4倍多。還要留意的是，由於汽車「全保」可保障車主及其車，因此即使投保同一個「全保」計劃，車主的年齡、駕車經驗、過往車保的索償往績、受保汽車的車齡及汽車市值等因素均影響該「全保」的實際保費。

與「三保」收費差距或逾3倍

儘管購買汽車「全保」的保費較高，但保障確實較「三保」全面，當中最重要的必然是車輛損毀保障，目前市場上的汽車「全保」均可保障就交通意外、火災、水浸等各種意外事故而引致受保汽車的損失或損毀，並可保障受保車輛被盜的損失。購買「全保」另一好處是，若意外涉及第三方，車主需以民事訴訟向第三方索償，受全保車主可考慮先向保險公司索償，同時授權保險公司代為向肇事司機及有關方面追討賠償，如此這般受保車主便不用親自提出民事訴訟，既免卻繁瑣程序，並能在短期內獲得賠償。

至於賠償額，由於汽車「全保」的投保額一般會以投保時受保汽車的市值來釐定，以致於投保該年內受保汽車損毀的最高賠償額大多以投保額，又或是受保汽車損毀時的市場價值計算，但要留意該保險是否設有自負額（又稱墊底費），以保特保險（香港）的智駕保Plus綜合汽車保險為例，該保險的自身車輛損毀自負額為投保額1.5%或5000元，以較高者為準。

若受保車主向保險公司索償，有關保險賠償或會影響日後的車保保費，基於車保均設無索償折扣（NCD），即車主過去沒有索償便會取得新一年續保保費的折扣，沒有索償的年期愈長，折扣愈高。因此，選購汽車「全保」時，也要比較無索償折扣保障金額，此保障下車主該年的索償只要不超過訂明的保障金額，續保時便可保留原有的NCD，即來年續保的折扣將不受影響。是次比較的汽車「全保」中，便以安聯綜合汽車保險提供10萬元的無索償折扣保障，較為吸引。

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