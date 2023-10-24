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姜靜：長端美債收益率升 對美匯指數支持有限

【明報專訊】美聯儲主席鮑威爾表示將「謹慎行事」，但警告不可對通脹降溫過早自滿，強化了市場對局方維持高息在更長時間的觀點，10年期美債收益率刷新16年高位。鮑威爾表示，通脹仍然過高，對抗通脹的道路可能會崎嶇不平，亦需要時間，美聯儲將致力將通脹可持續地降至2%。他又提及，目前並沒有排除數據保持韌性會進一步加息，但考慮到不確定性和風險，美聯儲正謹慎行事。另外，鮑威爾又指近期國債收益率上升可能降低局方進一步加息的需要。

講話後，市場進一步削減美聯儲11月加息的預期，對12月加息的押注由34%調低至25%。美匯指數在靠近上周五106.80的盤中高位後轉跌，在鮑威爾發表演講後一度跌穿106關口，其後收窄跌幅，全日跌0.29%。非美貨幣普遍上漲，歐元兌美元全日漲0.44%，惟商品貨幣包括澳元、紐元走勢相對疲弱。數據方面，美國上周新申領失業援助人數意外下降1.3萬至19.8萬人，低於市場預期的21.2 萬人；持續申領失業援助人數增加2.9萬人，多過市場預期。

長端美債收益率繼續攀升，惟對美匯指數支持有限，全日跌近0.29%。數據方面，美國9月領先指標按月跌幅擴大至0.7%；10月費城聯儲製造業指數改善至-9，但仍低於預期；9月份二手房屋銷售按月跌幅擴大至2%。短期內，考慮到美國經濟數據保持韌性，且核心通脹維持堅挺，估計在美聯儲12月會議前兩份就業及通脹數據將繼續扮演重要角色，可繼續關注美匯指數於105.50至107.40區間上落。

加拿大9月通脹超預期降溫，加上美元走强，加元下滑。因應美國原油庫存減少幅度大於預期，加上中東的地緣政治因素，原油期貨價格隔夜觸及兩周高位，但對加元支撐作用有限。美國上周原油庫存減少450萬桶；伊朗呼籲對以色列實施石油禁運，市場憂慮未來全球供應。而加元短線走勢或由油價、美元及經濟數據所主導，暫時支持和阻力位分別在1.3630及1.3786。

華僑銀行香港經濟師

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[姜靜 匯市前瞻]