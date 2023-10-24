moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

袁國守：本港地產股短線或炒上

【明報專訊】港股繼續尋底之旅，上周五收報17,172點，創去年11月10日以來之今年收市新低。美債息升、以巴戰爭，以至聯儲局主席鮑威爾稱通脹仍過高，都是拖累大市「合情合理」的原因，惟慘情的是，就算中央為「一帶一路」增投逾8000億港元，內地第三季經濟增長好過預期，港股還是未見起色。

即使抱「揀股不揀市」原則，博「一帶一路」受惠股反撲，最終亦落空，反映估值再低，如「基建三寶」之一的中鐵建（1186），預測市盈率僅約2倍，熱錢暫仍無動於中。

展望本周，特首李家超將於明日（25日）發表新一份《施政報告》，其中樓市會否「減辣」或「撤辣」為市場焦點，雖預期事在必行，但「減」還是「撤」，業界亦有爭議，一旦只「減」不「撤」，難保不對港股「踩多腳」。不過，美聯物業布少明指出，不少大型新盤醞釀在10月底登場，反映發展商看好《施政報告》後樓市會復蘇；按此套路，本港地產股短期或有炒上空間。

但要留意，由於重陽節假期關係，今個星期只得4個交易日，况且港股仍在尋底中，故不妨參考今期《溫研股海》欄主溫傑建議，利用指數ETF捕捉反彈機會，免去選股煩惱。

明報經濟投資理財副採訪主任

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 主編的話]