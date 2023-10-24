薛偉傑：中國管制石墨出口 反制效果有待觀望

中國這次主要是對高純度（純度>99.9%）、高強度（抗折強度>30Mpa）、高密度（密度>1.73克/立方厘米）的人造石墨材料和其製品，以及天然鱗片石墨和其製品實施出口管制。出口經營者需要根據新措施的相關規定辦理出口許可手續，透過省級商務主管機關向商務部提出申請，填寫「兩用物項及技術出口申請表」，並提交出口合約或協議的原件或其複印件、掃描件、擬出口物項的技術說明或檢測報告、最終用戶和最終用途證明，以及外國進口商和最終用戶情况介紹等文件。商務部將會獨立或者會同有關部門進行審查。至於這些高敏感度的石墨材料及其製品的用途，以往較多是應用於固體潤滑劑、耐熱耐火材料、鑄造等傳統工業，但現時最主要是用來製造動力鋰電池的負極。此外，快速充電裝置、汽車和飛機、火箭和導彈（例如其整流罩）、核反應堆等高端裝備，亦會使用到這些高敏感度的石墨材料（但可能需要進一步的深加工）。其中，被認為是最輕、最薄、最高強度、導電和導熱、光電性能最好的新型納米材料「石墨烯」，其實就是單層的碳原子，也是使用高技術由石墨剝離製成。

近10多年躍升至戰略資源

因此，近10多年，石墨逐漸躍升成為新興的戰略礦產資源。2010年，歐盟將石墨列為14種「緊缺礦產資源」之一。2013年，美國將石墨列為「難以獲得的戰略性礦產」之一。2016年，中國大陸亦將晶質石墨列入「戰略性礦產目錄」之內。據報道，以往石墨在潤滑、密封、耐熱耐火材料、鑄造等低端領域的消耗量佔比大約為75%，在新能源汽車、電子訊息、核工業等高科技和高端領域的消耗量佔比只是大約25%。但隨着新能源汽車的產量近幾年以倍數激增，石墨在高端和低端領域的消耗量佔比已經逆轉。其中，單是新能源汽車的動力鋰電池，已經佔了石墨消耗量的50%以上，成為石墨的最大消耗板塊。

一般相信，石墨材料未來的供應短缺，最主要也是出現在動力電池方面。因此，中國這次宣布對高敏感度的石墨材料及其製品實施出口管制措施，也被認為是利用歐美的新能源汽車行業倚賴進口電池或石墨材料，對美國進一步收緊半導體技術（例如圖像晶片）出口中國的限制，以及歐盟計劃對內地的電動車行業展開反補貼調查，予以反制。但筆者相信，短期內實難以看到效果。首先，根據美國地質調查局的數據，截至2022年底，全球已探明天然石墨資源儲量大約是3.3億噸。其中，土耳其的儲量最多，佔了全球的27.3%。巴西排名第二，佔比22.4%。中國大陸排名第三，佔比15.8%。馬達加斯加排名第四，佔比7.9%。雖然在天然石墨的實際開採、提煉和加工方面，中國大陸全球佔比遠高於15.8%，估計它供應了全球天然石墨消耗量的大約67%。但若與稀土和鎵、鍺等資源相比，中國對於石墨供應的掌控能力還是低了一截。中國利用稀土、鎵、鍺等資源也未能實現的反制效果，恐怕很難靠石墨來實現。

料紓內部壓力 向國民「交代」

筆者相信，內地宣布實施這些出口管制措施，主要是向國民「交代」，以保住政府的面子，避免國民覺得它一味捱打、不敢還擊。因為這麽多年來，中國政府一直都是對內政嚴厲，對美國關係卻是處於下把位。由貿易戰以至半導體技術封鎖，中國政府一直都拿不出有效的應對方法，可說是一籌莫展。近兩年，每次中美高級官員會面之後，中美關係都沒有緩和，只有更加緊張。因為美國只是玩弄手段，擺出一種願意主動接觸和討論分歧的姿態。但每次美國官員回國之後，就迅即放出風聲，針對中國的出口管制措施將會加辣加碼。中國政府已經被玩弄了幾次，但卻完全拿不出應付方法，每次只是由外交部表示「中方堅決反對」。

內地政府也曾宣布，制裁美國軍工巨頭洛歇馬丁，以及建立不可靠的外國實體清單等等，而且已經是大約3年前的事情，但結果做了什麽實質工作，有何效果？筆者認為，內地的出口管制措施，以及早就宣布的不可靠外國實體清單，都是尚在摸索初期的反制措施，具體究竟怎樣做，還沒有完整的構思。這與美國對華為和內地半導體企業的技術封鎖的精準打擊、一劍封喉，還相差很遠。當然，之所以出現這樣的局面，也是因為中美對對方科技的倚賴程度並不對稱。

明報記者：薛偉傑

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