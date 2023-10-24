摩根大通亞洲：大市考驗低位 恒指熊56652

【明報專訊】聯儲局主席鮑威爾上周稱，現時貨幣政策不算太緊縮，聯儲局將繼續視2%為通脹目標。美國10年期債息逼近5厘，創2007年7月中以來新高，美股三大指數跌至兩周新低，加上地緣風險持續，內地上證指數今年首跌穿3000點，港股受內外夾擊，在一眾重磅科技股拖累下，恒指全周跌641點，周五靠近月初創下的今年低位。另外，摩根大通恒指牛熊證加權比例周四跌至32，為近兩周最低，比例愈低表示牛證投資者較熊證投資者進取。輪場資金流異動，技術走勢上，恒指繼月初再跌至保歷加通道底，投資者如欲趁低吸納好倉，可留意牛（63160），收回價16,600點，實際槓桿21.2倍，2025年9月29日到期。產品特點是中距離、低街貨。如擬部署追沽可留意熊（56652），收回價17,641點，實際槓桿26.8倍，2026年5月28日到期。產品特點是條款活躍、全場最貼熊。
（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）
（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）