moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

陳永傑：美通脹放緩 加息已近頂

標籤：陳永傑

【明報專訊】美國9月 CPI 按年升3.7%，比預期3.6%稍高，通脹壓力持續紓緩，與去年中最高通脹率9.1%比較，經已降低了甚多。現在美國聯邦基金利率升至5.25厘至5.5厘，對平抑通脹有一定威力。筆者相信美國加息經已接近見頂，不會對美國及全球樓市股市造成顯著下調壓力。

美國勞工部公布，9月份消費者價格指數（CPI）按月上升0.4%，高於預期的0.3%。按年上升3.7%，高於預期的上升3.6%。剔除食品及能源價格，9月核心 CPI 按月上升0.3%，按年升4.1%，兩者同樣符合預期。

9月最終需求生產物價指數（PPI）按月升幅放緩至0.5%，高於市場預期的0.3%，指數按年上升2.2%，高於市場預期的1.6%。扣除食品及能源價格最終需求生產物價指數按月上升0.3%，按年上升2.7%，兩者都高過市場預期，但不算明顯。

美國通脹仍有3.7%，但與最頂位9.1%相比，經已回落了許多，證明加息對壓低通脹產生作用。距離聯儲局2%目標，現在只相差1.7%，只要美息維持高企一段時間，通脹大有可能回落至2%。

紐約聯儲銀行公布，一項對大型銀行調查顯示聯儲局仍有約一年時間，以縮減所持規模仍然龐大的現金及證券。該局對一級交易商調查發現，受訪者預測聯儲局將在明年第三季度停止縮表，預計目前聯儲局持有約8萬億美元資產，降至6.75萬億美元時，縮表將會結束。縮表是聯儲局作為對加息行動的補充，至今經已減持約1萬億美元債券，試圖由金融體系中撤走流動性，令通脹率回到2%目標。

假如能夠明年第三季度停止縮表，對於世界投資市場樓市股市有提振作用。

中原地產亞太區住宅部總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳永傑]