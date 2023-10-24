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馬泰陽：樓市淡靜 待新措施扭頹勢

標籤：馬泰陽

【明報專訊】本港今年經濟復蘇步伐未如理想，去年樓價下跌約15%後，今年初樓價回升，但之後掉頭向下；今年初的升幅已完全蒸發，甚至出現倒跌，反映本港樓市失去上升動力，缺乏方向。目前樓市成交異常淡靜，特首周三發表新一份《施政報告》，最受業界關注的莫過於樓市「撤辣」或「減辣」與否，相信若無新措施，樓市勢陷入困局。

回顧樓市交投變化，「辣招」推出後的10年間（2013年至2022年），平均每年一二手住宅註冊量錄約6.05萬多宗，對比「辣招」推出前10年（2003至2012年），平均每年逾10萬宗，大跌約四成，反映「辣招」扭曲市場需求，窒礙樓市交投。目前新盤及二手交投低迷，樓價更加向上乏力；若然樓價加速下滑，負資產個案大增，市場將有可能出現信心危機，因此筆者認為，「撤辣」是刻不容緩。綜合《一手住宅物業銷售資訊網》資料顯示，今年首9個月一手成交量錄8300多宗，與去年同期相若，較2021年同期的1.23萬多宗更下跌逾三成，反映息口高企窒礙準買家入市意欲。

2023年本港經濟復蘇緩慢，拖累樓市表現。樓市不濟的最主要原因，離不開息口走勢與未明朗的經濟前景。雖然美國聯儲局9月暫停加息，但美息走勢未明朗，影響本地息率動向，為本港樓市添隱憂，不利樓市交投。上月按揭證券有限公司修訂按保，將樓花住宅與已落成住宅物業看齊，但金管局未有同時放寬壓力測試，而且措施未能惠及二手市場，對提振樓市作用有限。筆者期望新政策塵埃落定後，本港經濟前景轉趨明朗，發展商將再次積極推盤，扭轉第四季樓市頹勢。

香港置業行政總裁

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[馬泰陽]