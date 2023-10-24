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規劃退休勿計錯「5條數」

【明報專訊】本港人口持續老化，預料至2046年「老友記」人數將佔總人口三成多，意味未來20多年踏入退休年齡的港人愈來愈多，故相信現時不少人已為退休作出部署。規劃個人退休計劃，當然愈早愈好，惟香港人平均壽命高達80多歲，且醫療費用及生活通脹不斷上升，因此制定退休計劃時應加倍審慎，以免「計錯數」打亂日後退休生活。

明報記者 袁國守

理財專家不時提醒大家，愈早展開財務策劃特別是退休計劃，就可以愈早得益，並可令退休後生活更有保障。然而，一般打工仔規劃退休時，一般會忽略好些應考慮的因素，按投資者及理財教育委員會（投委會）的建議，做退休規劃時，應避免計錯「5條數」。

不要低估壽命及醫療開支

第1條數，是低估自己的壽命。投委會指出，香港是全世界人均預期壽命最高地區之一，平均高達80多歲，隨着醫療科技進步及生活環境改善，人均壽命仍在持續上升。政府統計處今年中預計，年滿65歲的長者比例，由2021年的兩成，逐步上升至2046年的36%；換言之，23年後，每3人就有1人是「老友記」。實際年齡方面，按統計處數據，本港男性及女性出生時平均預期壽命，由1971年男性的67.8歲及女性的75.3歲，分別上升至2022年的81.3歲及87.2歲，是全球預期人均最長壽的地方之一。因此，制定退休計劃時，必須考慮長壽風險，預算做鬆一點，退休生活便安心一些。

第2條經常計錯的數，是低估醫療開支。正所謂「年紀大、機器壞」，醫療開支會隨年齡相應增加，醫療費用的每年加幅亦一般較通脹為高，所以計劃退休時若沒有考慮醫療開支，可能會令打工仔大失預算。投委會提醒，如果打算以醫療保險應付退休醫療開支的話，就要留意醫保保費一般愈老愈貴，也要考慮保障範圍是否足夠或符合自己的需要。根據永明人壽早前發表的報告，一些常見手術如置換膝關節和摘除白內障，前者私院收費介乎11至16萬元，而後者亦由萬多至數萬元不等。假如無買醫療保險或退休儲蓄不夠，長者只能輪候公立醫院做手術，但輪候時間冗長，再以摘除白內障為例，一般需輪候3年。

至於第3條常見計錯的數，相信較多人會為意，就是低估通脹的影響。本港今年8月份消費物價指數（CPI）按年升1.8%，與7月的升幅相同，雖然算是溫和，但退休生活一般長達近20年，故預算退休金時亦應預鬆一點。投委會指，香港過去10年的平均通脹率約2%至3%，以3%作估算，現在的1萬元支出，10年後將變成13,439元，20年後更加至18,061元，分別比現在高34%及80%，故通脹可說是退休的頭號敵人，而退休生活年期愈長，通脹的影響便愈大。

第4及第5條常計錯的數，是高估退休投資回報及以為還有很多時間。投委會指出，做退休計劃時，不少人傾向高估投資回報，預期回報與實際所得出現很大落差，使退休生活質素大打折扣。此外，隨着逐漸接近退休年齡，打工仔應該減低退休投資組合的風險，預期回報亦會相應減少，特別是退休後的投資，更應以穩健為主，例如主要持有投資級別債券或定期存款。

另一方面，許多人談及退休，都會覺得十分遙遠，結果人到中年才開始儲錢，才發現難以儲蓄足夠的退休金，且無法得益於複式效應，所以開始儲蓄退休金的最理想時間永遠愈早愈好。

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[退休綢繆]