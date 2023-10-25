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拆局：港交所前主席：新股交投旺 推動大市成交

標籤：經濟

【明報專訊】港股市場交投一潭死水，除因外資交易參與度縮減，以及政府上調印花稅令短炒活動偃旗息鼓外，新股IPO集資活動急萎縮亦與大市交投互為因果，進一步拉低股民入市意欲及大市流通量。

友邦當年首掛成交額 相當今港股半日交投

「新股掛牌上市，對帶動港股交投量有很大幫助，原因是新股上市首數日，交投量會較其他股市高出很多倍，從而推升整體市場的流轉率（velocity）。」港交所（0388）前主席李業廣在2006年工行（1398）上市後，如此分析新股市場的興旺，對港股交投的推動作用。工行當年H股上市集資逾1200億元，為當時歷來最大型新股，紀錄截至2010年才被友邦（1299）集資1500多億元打破。所謂「流轉率」是指以股份全年成交股數或金額，除以股份市值的比率，為量度股份或整體股市流通量的重要指標。當年工行上市首10個交易日，成交股數逾200億股，佔H股已發行股數近24%（表2），年度化的流轉率約600%，相對港股平均流轉率約70%高出逾8倍；至新股王友邦上市時，首10個交易日成交股數已達已發行股本約38%，年度化流轉率高達950%。單計掛牌首日，工行已錄374億元成交，相等於今年日均成交約1000億元的逾三分之一；友邦首掛成交額494億元，約為現今日均成交的近一半。

這還未計熱門大型新股上市時，個股窩輪（俗稱「單頭輪」）及股票期權可同日掛牌應市，相關衍生產品推升大市成交的效應。

過去兩年，港股IPO集資活動大幅萎縮，根據畢馬威會計師事務所本月早前發表的報告，今年首9個月，港交所只有47隻新股上市，合共集資額246億元，按年大減約三分之二，香港IPO集資額全球排名跌至第8位。

今年無逾百億IPO 交投比率同萎縮

熱門新股買少見少，新股掛牌推動大市成交的效應更是乏善足陳。2022年集資額最高三大新股中集資額均逾百億元，當中天齊鋰業（9696）上市首10個交易日成交股數，合共相等於已發行H股逾四成半，中創新航（3931）交投佔比亦逾兩成（表3）。惟今年不單未有任何集資逾百億元的大型新股，今年新股集資王珍酒李渡（6979）首10日交投比率亦低至約7%，對港股交投刺激作用微不足道。

（促進港股交投 系列二）