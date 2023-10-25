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歐冠昇：逾110公司正籌備港IPO

【明報專訊】彭博社報道，港交所（0388）行政總裁歐冠昇在受訪時表示，目前有110至120間公司正籌備在港上市，認為在現時的市况下本港IPO市場表現已不錯，本港新股市場復蘇的步伐，很大程度取決於市場表現。

美的集團擬來港集資78億

歐冠昇指出，在高息環境下，市場資金對固定收益的配置增加，令全球各地集資活動低迷，香港亦不能獨善其身，不過今年以來已有逾50家公司在港IPO，近期亦有較大額集資活動，未來幾個月的復蘇很大程度上取決於市場。

談及第五次中東之行中，歐冠昇稱「中東和香港之間有很多事可作為」，並指地區之間除了有更多上市活動及資本流動增加外，亦包括對科技和生物技術等領域的投資，香港是吸納這些資金的理想平台。

此外，內地家電巨頭美的集團（深：000333）向港交所提交上市申請書，聯席保薦人為中金公司和美銀證券。上月傳出美的集團有意來港IPO集資逾10億美元（約78億港元）。

美的集團2023年上半年經調整淨利潤為189.61億元（人民幣，下同），按年增10.7%。今次集團IPO籌得資金將用於全球科技研發；智能製造體系的持續建設及供應鏈管理的升級；完善全球銷售渠道和網絡，以及提高自有品牌的海外銷售等。

友寶在線昨起招股 集資最多2.57億

另外，從事自動售貨機的友寶在線（2429）昨日開始招股、招股價介乎9.4元至11.4元，集資最多2.57億元，每手500股入場費5757.48元，周五中午截至認購，下月3日掛牌。包括奈雪的茶（2150）等4名基石投資者按招股中間價計共認購49.2%發售股份。

明報記者