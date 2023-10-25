中海油第3季少賺8％ 資本開支增

颱風致產量增速低於上半年

中海油季內石油銷售收入按年跌4%至755.2億元（見表），石油產量增加5.9%至1.29億桶。王欣指第三季產量受到颱風影響，增速低於上半年，但公司已提早佈局以減少損失，加上今年持續增加產量，有信心達到全年目標淨產量6.5億至6.6億桶油當量。她續稱，由於公司產能建設和新項目審批速度加快，故調整全年資本開支預算為介乎1200億至1300億元。

近日美國兩大油企埃克森美孚和雪佛龍先後收購同業，王欣稱，公司在全球資產配置時會考慮自身實力的因素，一直保持審慎投資的策略。中海油首3季共有3個新項目投產，其中兩個為油田開發。至於近日中海油公布於陝西省榆林市發現可產天然氣的神府深煤層大氣田，王欣認為，其轉化至投產仍需一段時間，但對比過往類近的項目，相信該地成本具競爭力。