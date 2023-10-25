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恒指連跌4日 失守17000點關口 國家隊入市ETF 滬深兩市終止跌勢

【明報專訊】港股重陽節假期後復市，受累於美國10年期債息突破5厘，恒指早段跌穿17,000點後稍有反彈，惟最終仍受壓，收市仍失守17,000點水平，見去年11月以來收市新低。分析認為，如今日發表《施政報告》推出調低股票印花稅或相關措施，相信可帶動港股反彈，但仍欠缺催化劑推動大市表現。

明報記者 蕭嘉聰

恒指昨收市跌180點或1.05%，報16,991點，累計連跌4日；國指跌72點或1.23%，報5799點；恒生科技指數收報3622點，跌1.07%。大市成交金額逾899億元，北水連續3日錄得淨流入，昨流入23.25億元，南水淨流出50.46億元人民幣，連續第7日流出，累計走資355.3億元人民幣。

快手瀉5% 騰訊小米跌逾2%

昨日以科網股表現較弱，快手（1024）跌5.1%至53.65元，騰訊（0700）及小米（1810）均跌逾2%。不過比特幣價格近日做好，帶動FA三星比特幣ETF（3135）收報13.95元，大升15.48%；FA南方比特幣ETF（3066）昨日收市升16.72%至14.52元，並創去年底上市以來最高成交額，達1.7587億元。南方東英表示，投資者主要來自區域性機構和高淨值投資者，旗下ETF表現主要受市場消息推動，投資者認為現貨比特幣ETF在美國獲批已近在眼前，因此抓緊時機投資。

此外，內地股市氣氛有所好轉，中央匯金公司公告買入ETF並於未來繼續增持，加上人行指為對冲稅期等因素，維護銀行體系流動性合理充裕，再開展5930億元人民幣7天期逆回購操作，實現淨投放5220億元人民幣，在岸人民幣昨日早段顯著轉強。滬深三大指數最終收市均向上，兩市成交8041億元人民幣，上證指數收市報2962點，22點或0.78%，終止四連跌；深證成指午後續向上，收報9483點，升57點或0.61%；創業板指收報1880點，升15點或0.85%。

分析：降印花稅料帶動港股反彈

耀才證券研究部總監植耀輝預期，降低印花稅等相關措施有望帶動港股反彈，但市場投資氣氛薄弱，不應過於憧憬可扭轉現時走勢。他認為，恒指跌至16,800至17,000點水平已差不多，但未有催化劑推動大市，難以穩健支持恒指向上。