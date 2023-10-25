廊坊發展持股遭凍結 恒大曾急挫逾兩成

股份市值約3.79億人民幣

再傳壞消息下，中國恒大昨曾跌至0.205元的新低，跌幅達21.2%，其後跌幅收窄，收跌8.08%，報0.239元。同系恒大汽車（0708）昨亦跌5.1%，收報0.465元；恒大物業（6666）跌1.92%，收報0.51元。廊坊發展股價則向上，昨升4%，收報5.2元人民幣。

廊坊發展曾是中國恒大回A大計中的殼股之一，作為擁國資背景的廊坊發展，在2016年遭到中國恒大「舉牌」。據廊坊發展日前的公告披露，恒大地產仍持有7603.21萬股，佔公司總股本的20%，所有持股均遭凍結。今次申請執行人為中國建築第四工程局有限公司。

事實上，當年遭中國恒大看上的殼股尚包括另一隻A股內房「嘉凱城」（前A股上市編號為深︰000918），公司在今年7月已因觸及交易類強制退市情形，被深交所作出終止上市決定，不進入退市整理期。此前，據市場統計，中國恒大已累計被執行金額超過530億元，有超過520條被執行人信息。