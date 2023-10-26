AI在營銷中幫倒忙？

Presented by：WAW Creation

或許這聽起來與市場上的聲音不一樣，甚至可能與我之前寫的內容、研討會的分享相矛盾。我覺得我們對AI存在誤解或誤用。想像一下，AI就像一輛新車，如果你打算前往一個理想的目的地，方向卻錯了，你只會加速失敗。除非我們抱持失敗得快，就更快重新開始的概念，否則AI的「快」，真的為Brand Marketers帶來好處？

Marketers應用AI要注重策略

媒體和YouTuber過去一年都愛用AI做吸引的標題和內容：「AI像魔法一樣兩三下就寫好一個Post，毫不費力」。事實使用AI可以加速內容的生產，但如果不注重策略，就像駕駛一輛方向錯誤的快車一樣，錯得更快。Marketers和創作者在AI加持下，讓繁瑣的撰寫和編輯工作交給AI，自己應更注重思考和創造 。

AI激發靈感潛力

我並不是在說AI對內容創作不好，而應該是對AI的初階應用層次盡快結束，向前走多一步。每個人都應該具備使用AI的技能，對於內容來說，AI工具不僅僅是寫作助手，我覺得在內容主題靈感支持能發揮更大的創作潛力。AI可以總結新聞和文章，成為創作的開始。AI也可以協助查找有趣的數據和信息豐富內容，使其更具吸引力。

三個AI應用的關鍵錯誤

Brand Marketers或高級管理人員每每過分簡化了使用AI進行內容營銷的工作，或神化了成果。當今內容策略應該是營銷人員的關注焦點，不能簡單地由AI取而代之。而「忽視目標受眾、缺乏獨特性和不投入足夠的時間和資源」則是品牌管理層看到AI的好，卻忽略AI應用需求的的三個關鍵錯誤。

在11月18日的Word Camp Hong Kong 2023會議，我會主持一場「AI故事營銷：以AI釋放創意內容」的演講，期待與Marketers 交流更多有關AI和內容營銷實戰的想法。（詳細內容：https://hongkong.wordcamp.org/2023）

Dr. Bernie Wong

Social Stand創辦人，數碼營銷顧問，大學及培訓講師，電台節目主持

鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！

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