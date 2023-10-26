水利基建股領漲 A股兩連升

上證綜指高開0.8%，升幅一度擴大至1%，午後隨着人民幣貶值而回軟，收升0.4%報2974點。深證成分指數升0.47%。但創業板指數高開低走，跌近1%。兩市股份升多跌少，超過4000隻股份做好，成交8737億元人民幣，連續兩日回升至8000億元人民幣以上。

水利和基建股普遍有追捧，領漲大市。龍泉股份（深：002671）、錢江水利（滬：600283）、安徽建工（滬：600502）等十多隻股份升停版，升幅都在10%或以上。鋼鐵股強勢，金洲管道（深：002443）升逾10%。基建概念股尾市拉升，世紀華通（深：002602）升8.2%。華為旗下問界新款智能電動車預訂突破1.5萬輛，汽車相關股有買盤，江淮汽車（滬：600418）漲停；聖龍股份（滬：603178）連續14天升停板。但券商股衝高回落，華創雲信（滬：600155）跌逾5%，中國銀河（滬：601881）、國盛金控（深：002670）都跌逾3%。醫藥和美容行業亦有沽壓，愛美客（深：300896）、貝泰妮（深：300957）跌逾10%。

廣發証券認為，增發國債可以用財政資金支持固定資產投資，彌補房地產投資低迷形成的缺口，穩定總需求。相信明年經濟增長目標可能同樣定在5%左右，利好企業盈利預期和風險胃納改善。