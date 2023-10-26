設新平台擴闊基金銷售網絡

投資基金公會歡迎新措施

香港投資基金公會行政總裁黃王慈明表示，推動零售互惠基金綜合平台的概念早於數年前提出，當時討論範圍主要圍繞幫助中後端運作，事隔多年後，現時當局提出於零售層面運作，並設立時間表，基金業界表示歡迎，惟該會認為最重要是視乎平台的具體落實情况。黃王慈明指出，由於在交易所面向零售投資者的界面中，有別與傳統的基金銷售平台的界面，因此港交所與基金業界需要於此協調，她預料若平台一旦落實，將解決海外基金公司進入香港市場時所遇到困難，幫助更多基金參與香港市場，從而帶動投資者買賣。

推動有限合伙基金獲QFLP資格

《施政報告》亦提到，將繼續善用前海合作區金融改革創新措施，擴大香港金融機構在前海的業務範圍，包括推動香港有限合伙基金獲得前海外商投資股權投資管理企業（QFLP）的資格，以鼓勵香港基金參與內地私募股權投資。黃王慈明表示，於推動香港有限合伙基金獲得QFLP的資格，基金業界一直努力推動，並希望加快推進，幫助深、港及大灣區市場融合，藉此發揮更大潛力。

另外，行政長官李家超亦宣布，明年上半年內與深圳當局共同設立深港金融合作委員會，為促進兩地金融市場互聯互通、金融科技和綠色金融合作、金融人才交流等提供建議。

明報記者

（2023年施政報告）