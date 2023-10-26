恒大未交辯護文件 清盤風險升 碧桂園美元債首宣告違約

明報記者 方楚茵

中國恒大自上月公告因旗下境內主要附屬恒大地產被立案無法發行新票據，以及主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施後，重組生變幾已坐實。公司更於本月20日披露，原定於本月3日的景程協議安排批准聆訊無限期延期、5日舉行的恒大協議安排批准聆訊無限期延期、16日及17日恒大協議安排及天基協議安排的批准聆訊取消等消息。

路透又引述消息人士稱，高院指示中國恒大在上周中旬之前提交新文件。目前尚不清楚中國恒大是否會在未來幾天內，提出辯護意見或再次提出休會請求。

法官多次促恒大交債務重組方案

中國恒大原訂於9月底就其離岸債務重組計劃，進行債權人投票。由於重組計劃已被打亂，公司在20日表示，因應公司目前情况，及與其顧問及債權人協商，公司正在修改擬議重組的條款以匹配公司客觀情况和債權人要求。惟此後公司一直無對外公開披露新進展或詳情。

值得留意的是，以往審理該案的高院法官陳靜芬已多次在聆訊上敦促恒大交出更具體債務重組方案，又多次質疑重組時間及可行性，又關注公司境外債務重組與境內債務重組的問題，因恒大九成資產均在內地等問題。

碧桂園未對違約消息置評

另外，另一內房巨頭、前藍籌碧桂園（2007）首次被正式宣告公開違約，據路透報道引述一份發給債券持有人的通知，碧桂園的一隻美元債已被認定為違約，是公司發生首次公開債務違約，可能進一步打擊本已脆弱的中國地產業信心。

報道指出，據受託人花旗集團的通知，碧桂園未能在寬限期內支付一隻美元債的利息，構成違約事件；此意味着若持有本金25%的債券持有人要求，受託管理人將宣布本隻債券的本息立即到期應付，目前尚不知是否有此類要求。

報道又指出，一名花旗集團的發言人拒絕對這份發給債券持有人的通知進行置評；碧桂園在周三接到該社詢問時暫未置評。