中海外第3季經營溢利35億人幣

首3季合約物業銷售額升19%

第三季收入為282.5億元，按年增61.24%；首3季經營溢利為226億元，按年上升5.9%；期內收入1174.1億元，按年跌3.21%：截至9月底銀行結餘及現金為1193.5億元，淨借貸比率為43.7%，負債率處於行業最低區間，財務穩健。

集團2023年首3季實現合約物業銷售金額為2390.3億元，按年升18.7%，相應已售樓面面積為1033萬平方米，按年升11.9%。第三季度集團在中國內地9個城市和香港新增10幅土地，新增總樓面面積為148萬平方米，權益面積131萬平方米，總地價316.2億元，權益地價為267.1億元。

中海外指出，第三季度以來，中央及地方調整優化房地產政策接連落地，各地陸續落實「認房不認貸」、下調首付比例以至取消限購限售等多項措施，集團對房地產市場企穩轉好保持信心。受利率高企影響，本港樓市表現分化，觀望氣氛濃厚。但香港經濟正穩步復蘇，市場購買力仍然充裕，預期香港樓市中長期將保持平穩。