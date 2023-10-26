moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

Alphabet雲業務增長放緩 股價挫 微軟押注AI奏效 季績遠勝預期

【明報專訊】微軟（美：MSFT）大力押注人工智能（AI）領域的策略奏效，企業客戶對AI服務的需求增加，推動微軟Azure雲端業務的季度收入出乎意料加快增長，反觀Alphabet（美：GOOG）的Google雲端業務收入增幅卻至少是11季以來最低。分析認為，微軟已成為AI領域的領跑者，這主要歸功於其對科技初創公司OpenAI大力投資，並將該公司的生成式AI聊天機械人ChatGPT技術，整合到搜尋引擎Bing、辦公室軟件Microsoft 365及軟件編碼平台GitHub等產品，提振了微軟的收入，其股價昨早段升4%。

儘管Alphabet的整體季度收入及盈利均勝於預期，但由於雲端業務增長放緩，股價昨早段挫近一成，反映AI和雲端業務才是市場的關注焦點，而Alphabet必須向投資者證明，其Google雲端業務相對於微軟Azure及亞馬遜AWS等對手仍具競爭力。美國10年期國債孳息率昨晚升至4.9厘左右，蘋果（美：AAPL）及亞馬遜（美：AMZN）股價早段下滑，納指早段跌逾1%。

在截至9月底的第一財季，微軟Azure及其他雲端服務收入按年升幅擴大至29%，出乎意料高於截至6月底季度的26%按年升幅。相比下，Google雲端業務在截至9月底的第三財季，收入按年增22.5%，較第二財季的28%升幅顯著放緩，與微軟Azure呈此消彼長之勢。

分析：微軟Azure正搶走市場份額

微軟財務總監Amy Hood表示，高於預期的AI收入，推動雲端業務收入增長3個百分點。顧問機構TECHnalysis Research首席分析師Bob O'Donnell指出，雖然單一季度的表現，未足以反映一種趨勢，但微軟Azure雲端服務正從競爭對手搶走市場份額。微軟將AI功能整合為Copilot服務，可促使企業客戶認真考慮它們。

雖然Alphabet也在多種產品引入AI技術，包括其旗艦Pixel手機，並嘗試在搜尋引擎引入生成式AI。今年早前，該公司也推出名為Bard的生成式AI聊天機械人，與ChatGPT競爭。不過華爾街認為，AI技術目前對微軟業務的助力較大。

微軟承諾將在AI方面積極投資，以滿足客戶需求。微軟表示，第一財季資本支出為112億美元，高於上一季的107億美元，後者至少是2016財年以來最大的季度資本支出。至於Alphabet的季度資本支出按年增長10.7%至80.6億美元。

Alphabet和微軟的投資者Parnassus Investments指出，Alphabet優先吸納AI初創公司作為其雲端業務的客戶，而微軟則依靠其現有關係來爭取更大的客戶，此市場策略反映於業績表現。

隨着Azure雲端收入增長加快，微軟整體季度收入按年增長13%至565億美元，較分析師預期多出20億美元，也是6個季度以來最強勁的收入升幅。季度利潤按年增長27%至223億美元，高於分析師預期。

廣告收入增 推動Alphabet整體收入

雖然Google雲端業務增長放慢，但廣告收入卻按年大增9%，推動Alphabet第三財季的整體收入按年增長11%至767億美元，是連續3個季度收入增長加快。由於大幅裁員及削減開支，Alphabet第三財季利潤按年增長42%至197億美元。

（綜合報道）

[國際金融]