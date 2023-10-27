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重磅股連環洗倉 基金經理信心虛怯 恒指險守萬七 減辣未助地產股止跌

標籤：經濟

【明報專訊】市場對《施政報告》地產減辣及促進股市流通量等措施未太收貨，港股反彈一日後又跌過，恒指昨曾跌160多點，再試穿萬七關，收市報17044點，跌40點，成交縮至808億元。重磅股渣打（2888）、李寧（2331）第三季表現遜預期，接連遭洗倉，股價分別急插一成及逾兩成收市，地產股普遍下跌，港交所（0388）更曾跌穿270元關。證券界指，重磅股接連洗倉式下跌，反映基金經理投資信心虛怯，或需減持套現應付贖回。《施政報告》公布後，市場焦點已轉至下周美聯儲及多國央行議息。

明報記者

10年期美債息高企，拖累隔晚美股三大指數齊跌，大市早段曾升逾88點，但已是全日高位，期後迅速倒跌，曾跌逾168點至16,917點。午後A股跌轉升兼人民幣跌勢喘定，帶動恒指跌幅收窄，收市重上17,000點，跌40點，但10天線跌穿20天線；國指升5點，收報5859點；科指收報3712點，升11點。北水方面，北水南下合計淨流入22.27億元，終止單日流出，李寧急跌反獲7.9億元北水淨流入。

大摩看淡叫沽　港鐵跌4.3%

渣打昨午宣布，第三季稅前法定溢利6.33億美元，按年下跌54.5%，遜市場預期，全日大跌11.4%，失守60元關，至5個月低位，即將公布第三季業績的匯控（0005）亦跌2.3%。體育股捱沽，李寧上季同店銷售錄中單位數下降，遭券商下調目標價及投資評級，股價全日急挫20.6%，見3年低位，成交額35.5億元，安踏體育（2020）亦跌5.3%，與李寧成全日跌幅最大兩隻藍籌，特步（1368）挫近4%。

樓市局部減辣，匯豐指減辣不足以全面逆轉高息影響，高盛指有助樓市交投回升，本地地產股有沽壓，恒隆地產（0101）跌4%，恒地（0012）跌2.2%，長實（1113）跌逾1%，新地（0016）及新世界（0017）跌近0.5%；大摩叫沽港鐵（0066）兼劈目標價至29元，股價跌4.3%。

下周美日英議息成焦點

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍表示，大市昨曾跌至近16,900點見支持，不排除大戶於低位進行期指轉倉操作，短期市場關注點應是下周美國、日本、英國等議息，若守穩16,800點有望成雙底反彈，否則下試16,500點。第一上海首席策略師葉尚志稱，隨着下周美聯儲議息逼近，美國國債息率再次衝高，加上日圓跌穿了1美元兌150日圓的關口見一年新低，都增加市場的波動，初部估計15,700至16,700點才是階段性底部。

對於重磅股接連出現洗倉式下瀉，阿仕特朗資產管理董事鄭家華表示，主動型基金經理要沽早已沽貨，不排除個別基金有投資者贖回，因而要減持部分股份應付贖回。