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渣打內房撥備增兼績差 股價挫11%

【明報專訊】渣打（2888）公布第三季業績，除稅前基本溢利為13.16億美元（見表），按年跌2%，低於市場預期的15億美元，觸發港英股價洗倉式下瀉。渣打第三季信貸減值損失達2.94億美元，按年升26.7%，當中包括中國商業房地產相關的1.86億美元支出，渣打持有16%股權的渤海銀行（9688）季內錄得7億美元投資減值。渣打集團財務總監賀方德表示，渤海銀行的商譽減值主要基於最近公布的淨息差數據計算。

倫敦曾跌18% 觸及斷路跌停

渣打昨日中午公布業績後，其股價跌勢開始加快，倫敦開市時其股價跌勢更進一步擴大，一度低見59.2元，最後港市收報59.75元，跌11.35%。股價跌勢於倫敦更為明顯，曾最多跌18%，更一度觸及「斷路機制」短暫停止交易。截至晚上10時30分，渣打倫敦仍跌逾一成，報635.2便士，折合約60.15港元，較港股收市稍高約0.7%。

渣打亦於業績中，輕微下調今年全年的目標指引，將全年平均淨息差由「約170個點子」，修訂成「接近170個點子」。另外，於風險加權資產方面，則由「以低單位數的百分比範圍內增長」，改寫成「與2022年12月31日的水平相若」，即達約2447.11億美元水平。賀方德表示，渣打將於下季開始剔除出一些回報率較低的資產。

按固定匯率基準計算，渣打第三季淨利息收入為24億美元，按年升兩成，季內其淨息差為1.63厘，按年升0.2個百分點，按季則跌0.08個百分點。賀方德表示，預計今年第四季淨息差將按季擴闊，略高於第三季，並且維持今年平均淨息差目標接近1.7厘，料明年淨息差水平約達1.75厘。

下調全年目標指引

渣打季內流動性覆蓋比率（LCR）為156.3%，按年跌0.3個百分點。賀方德表示，以往渣打一直維持該比率於140%的範圍內，今年初時將LCR提升至165%左右。而截至第三季渣打將LCR微調至156%，賀方德表示該行有意將LCR下調至歷史平均水平。

高盛發表報告指，即使渣打輕微下調今年淨息差指引，由「約」170點子下調至「近」170點子，惟渣打仍維持今年有形股東權益回報（RoTE）達10%、明年超過11%的目標。 高盛認為，雖然渣打管理層指引大致上維持不變，但由於第三季盈利遜於預期，以及對稅率指引上調，因此高盛料渣打股價將出現負面反應，將目標價由90元下調至86元，維持「中性」評級。