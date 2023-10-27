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港9月進口跌0.4%勝預期 出口連挫17個月

【明報專訊】香港統計處公布9月份進出口數據，進口按年微跌0.4%，遠較市場預期跌7.2%為佳。不過，同期出口按年跌幅擴大，由8月跌3.7%擴至9月跌5.3%，連續第17個月按年下跌，亦稍高於預期跌5.2%，以致貿易逆差擴大至646億元，創去年6月以來新高。分析師表示，考慮到內地經濟措施出台、央行維持利率水平的因素，料全年整體出口跌幅約為10%。

期內，來自中國內地的進口按年升0.9%（見表），惟升幅較8月升4.3%有所放緩。來自台灣的進口則由8月按年跌1.3%轉升5.1%，為去年9月後首次錄得升幅。至於美國進口貨值，按年升幅由8月5.4%擴大至8.8%。進口貨品類別方面，「通訊、錄音及音響設備和儀器」按年升15.7%，升幅遠高於8月的0.7%，或反映蘋果於9月推出iPhone 15系列而帶動；「辦公室機器和自動資料處理儀器」按年跌1.5%，跌幅為去年6月後最低。

另外，輸往中國內地出口額跌幅由8月的1.5%顯著擴大至9.7%，輸往部分主要地區的出口額有所改善，其中往美國、印度及台灣的出口額按年由跌轉升，分別增長3.1%、3%及16.4%。出口貨品類別方面，「電動機械、儀器和用具及零件」由8月按年微升0.9%轉跌10.1%，「辦公室機器和自動資料處理儀器」由跌轉升，按年增長6.7%。

中央谷內需或穩港今季出口

大新銀行經濟研究及投資策略部認為，內地陸續推出多項支持內需等的經濟措施，或有助穩定第四季本港出口需求。另一方面，主要央行可能維持利率在限制性水平一段時間，或繼續抑制外需表現。該行估計，今年全年整體出口跌幅約為10%。