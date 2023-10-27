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極兔暗盤跌6%後回穩 鍋圈友寶足額認購

標籤：新股

【明報專訊】極兔速遞（1519）公布招股結果，於香港公開發售接獲約1.09萬份有效申請，認購近4436萬股，超額認購0.36倍。每手200股，一手中籤率100%，人人有份，超10手才無法足額認購，並將於今日（27日）首日掛牌。

綜合三大暗盤交易場，極兔速遞暗盤時段曾潛水，較招股價12元最多跌5.7%，其後回穩，其中，極兔速遞於耀才暗盤收報12元，無升跌，成交5.4萬元；輝立暗盤收報11.86元，跌1.2%，一手帳面蝕28元，成交1260萬元；富途暗盤收報12.02元，升0.2%，一手帳面賺4元，成交1009萬元。

昨截止認購的鍋圈（2517），以及仍在招股的友寶在線（2429）公開發售部分孖展認購均獲足額認購。據市場數據，單計孖展額前者獲1.92倍超購；後者暫獲0.97倍超購。

喜相逢下周一起招股

此外，港交所（0388）資料顯示，內地汽車零售商喜相逢、場內物流設備解決方案提供商佛朗斯，以及品牌、廣告及營銷服務供應商華視均已於本周通過上市聆訊。喜相逢於今日召開招股會，並將於下周一（30日）開始招股。喜相逢主要通過在中國的自營銷售網點，提供汽車融資租賃服務。

根據灼識諮詢報告，就直接融資租賃的交易量計，喜相逢名列第4位，於2022年在中國的市場佔有率約為4.1%。按照初步招股書資料，該公司已擁有3年盈利紀錄，喜相逢於2020年、2021年及2022年度公司擁有人應佔利潤分別為1234萬元（人民幣，下同）、3411萬元及7831萬元，今年上半年盈利6240萬元，按年升36.77%。華富建業為該公司上市獨家保薦人。

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